La venda de viatges de l’Imserso començarà el 14 de desembre, data en què es posarà en marxa la comercialització del Programa turisme social 2021-2022, que gestiona l’Institut de Majors i Serveis Socials. Aquesta temporada s’ofereixen 816.000 places, la meitat d’aquestes per a destinacions de platja i amb estades de 8 o 10 dies.

El passat 30 de juliol va finalitzar el termini per a sol·licitar una d’aquestes places de què consta la convocatòria per a 6.123 milions d’estades. Hui dia, 3,5 milions de persones han demanat una plaça per a participar en aquests viatges. Aproximadament d’ací a uns 20 dies, aquestes persones rebran a les seues cases, per correu postal, la seua carta d’acreditació en la qual se’ls especificarà la data i el lloc que poden reservar.

El mes passat, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 va destacar que s’havien de donar dues condicions per a la tornada dels viatges de l’Imserso: una situació de seguretat “raonable” respecte a la covid-19 i l’existència d’una oferta turística suficient.

El Govern va autoritzar la resolució del contracte amb la proposta que dos dels tres lots s’adjudicaren a Mundiplan (l’UTE d’Iberia, IAG7 i Alsa) i l’altre a Turismo Social (Ávoris). En tot cas, si no s’impugna l’adjudicació per part d’algun dels licitadors, els viatges seguiran la seua fase habitual dirigida a les persones beneficiàries.