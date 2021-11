La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l’exvicealcalde de València, Alfonso Grau, per capitanejar i dirigir una “operativa criminal de lliuraments de diners per part d’empresaris” i una “maquinària” per a blanquejar diners de contingut il·lícit, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic en la peça A del cas Taula que ha investigat el dopatge electoral del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de València en les campanyes electorals de 2007, 2011 i 2015.

Grau s’enfronta a les acusacions dels presumptes delictes de malversació de cabals públics (petició de 5 anys de presó), suborn (4 anys de presó) i blanqueig (6 anys), pels quals suma la petició de 15 anys de presó. Al costat d’ell, encara que amb penes menors, s’asseuran en la banqueta, per presumpta malversació de cabals públics, l’exregidor i exdirector de diverses fundacions municipals, Eduardo Santón, i l’exdirector de la Fundació València Turisme Convention Bureau, José Salinas. Anticorrupció demana per a tots dos una pena de cinc anys de presó.

Juntament amb Grau comparteix protagonisme en la petició de penes per la seua presumpta participació en la maquinària de presumpte blanqueig l’exsecretària del Grup Municipal Popular, Maria del Carmen García-Fuster, que s’enfronta a una petició de sis anys de presó pel presumpte blanqueig de capitals i un altre any més per un presumpte delicte de suborn.

Respecte als 49 exregidors i exassessors del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de València, la Fiscalia Anticorrupció considera que van cometre un presumpte delicte de blanqueig de capitals en xicotetes quantitats (1.000 euros), motiu pel qual sol·licita quatre anys de presó per a cada un.

La Fiscalia Anticorrupció també acusa el Partit Popular, com a persona jurídica, d’un presumpte delicte de blanqueig de capitals, raó per la qual demana que es condemne el partit a una multa de quatre anys amb una quota diària de 100 euros, que ascendiria a 146.000 euros.

L’acusació pública considera que les diligències d’investigació d’aquesta peça del cas Taula han permés destapar “una operativa criminal de lliuraments de diners per part d’empresaris amb una forta vinculació contractual amb l’Ajuntament de València, així com el desviament de fons públics provinents de fundacions i associacions creades en el si de l’Ajuntament i l’obtenció i la disposició de diners en metàl·lic de procedència il·lícita i vinculada a obsequis, premis, gratificacions o regals que eren entregats en consideració a les funcions que exercien alts funcionaris i dirigents pertanyents al Grup Municipal del Partit Popular”.

La Fiscalia Anticorrupció també considera que el Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de València va orquestrar una “maquinària dedicada, d’una banda, a obtindre diners de manera il·lícita, i, d’una altra, a fer aflorar aquests diners de manera que es desconeguera en realitat l’origen delictiu d’aquests, fundat en el clientelisme polític i la corrupció que imperava en l’Ajuntament de València, dominat en exclusiva pel Partit Popular”.