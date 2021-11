El Jutjat d’Instrucció número 1 de Torrent ha acordat l’ingrés a presó provisional del jove de 21 anys acusat de violar una xiqueta de catorze en una zona verda d’aquesta mateixa localitat divendres passat. L’acusat ha declarat davant del jutge aquest matí i ha reconegut haver mantingut relacions sexuals amb la menor, encara que manté que tots dos havien quedat, de mutu acord, per a això, i que la víctima li havia dit que tenia 16 anys.

La víctima i el seu presumpte agressor es van conéixer a través d’Instagram i van quedar a Torrent divendres passat. Després d’acudir l’acusat amb metro a aquesta localitat, tots dos se’n van anar caminant fins a una arbreda del Vedat, coneguda com la Canyada del Conill, on s’hauria produït la presumpta agressió sexual. Un vianant va localitzar la menor estesa en terra inconscient i la va portar a l’ambulatori, on la xica va contar el que havia ocorregut.

El presumpte violador va ser detingut aquella mateixa vesprada per agents de la Policia Local de Torrent en l’estació de metro de la localitat quan pretenia abandonar el municipi, tal com va informar en exclusiva Levante-EMV.

Segons sosté l’acusat davant de la Policia i el jutge, van tindre sexe consentit i, en un moment donat, la xica es va trobar indisposada i ell va anar a demanar ajuda. Quan hi va tornar, la va trobar inconscient, es va espantar i va fugir del lloc.

L’arrestat ha sigut posat aquest matí a disposició judicial. La defensa, exercida pel despatx de Ferrer y Gogollos Abogados, manté que el seu client desconeixia per complet que la menor tinguera catorze anys. De fet, la Policia disposa de converses entre tots dos en les quals ella li diu clarament que en té 16 i tots dos queden a Torrent per a tindre relacions sexuals.

No obstant això, segons consta en la denúncia interposada per la víctima, l’adolescent li va dir en un moment que parara i, lluny de detindre’s, aquest va seguir fins que, a causa d’uns problemes cardíacs que pateix, va perdre el coneixement.

Després de ser explorada pel metge forense a l’hospital, aquest va determinar que la menor presentava lesions compatibles amb una violació.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Torrent, en funcions de guàrdia, ha acordat aquest migdia l’ingrés de l’acusat a presó provisional, comunicada i sense possibilitat de fiança, per un delicte d’agressió sexual a una persona menor de 16 anys, sense perjudici d’una qualificació ulterior.