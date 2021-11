Eduardo Primo Millo va morir ahir a València després d’una llarga malaltia. Era fill del destacat científic Eduardo Primo Yúfera. Nascut en 1948, va obtindre el títol d’enginyer agrònom a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms (especialitat Fitotècnia) l’any 1970 i posteriorment, en 1973, el de doctor, per la Universitat Politècnica de València. El juliol de 2014 va deixar el seu últim càrrec públic quan va dimitir com a director de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) per motius personals.

Eduardo Primo, expert en el sector citrícola, va ser nomenat director de l’IVIA el juny de 2013; anteriorment, havia exercit el càrrec de director general d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, en la Conselleria, des de juliol de 1993 fins a maig de 2008. Des del seu lloc com a investigador a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, va desenvolupar una intensa carrera professional en el camp de la investigació citrícola, fonamentalment en les àrees del cultiu, les fisiopaties i els efectes de plagues i malalties sobre les produccions, vocació que va simultaniejar amb la seua altra gran passió: la de gestor de recursos i polítiques públiques agràries.

En la seua faceta com a investigador, segons destaca el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de la Comunitat Valenciana, té publicats més d’un centenar de treballs en revistes científiques internacionals, incloses en el SCI (Science Citation Index), a més de 13 treballs de recerca en revistes científiques nacionals, 68 treballs de recerca en actes de congressos internacionals, 65 articles de divulgació científica i tècnica, 6 capítols en altres tants llibres col·lectius i 3 monografies.

Societats científiques

Era membre de destacades societats científiques com la International Society of Plant Physiology, la International Society of Horticultural Science, la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal, la Societat Espanyola d’Horticultura i la International Society of Citriculture, en el comité executiu de la qual era el representant d’Espanya.

Eduardo Primo va ser director general en les diferents conselleries amb competències en agricultura de la Generalitat Valenciana, des de l’any 1993 fins al 2008, sempre amb la responsabilitat de la investigació. En 2008, problemes de salut van fer que es retirara temporalment de la funció pública i s’incorporara al seu lloc d’investigador. El maig de 2013, va ser designat director de l’IVIA, organisme que va dirigir fins al mes de juliol de 2014, moment en què problemes de salut el van obligar de nou a deixar el càrrec. Desgraciadament, complicacions posteriors han desembocat en la seua defunció.

“Ens deixa un gran professional de l’enginyeria agronòmica en la seua faceta científica, però també en la tècnica, gràcies a la seua afecció al camp i el seu perfecte coneixement de les peculiaritats del sector agrari, de les necessitats i els problemes de les seues explotacions, així com de les característiques dels homes i dones que el conformen a la Comunitat Valenciana”, asseguren fonts del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de la Comunitat Valenciana.