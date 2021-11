El Govern i els sindicats van tancar ahir un acord per a apujar les cotitzacions socials dels treballadors i costejar així les futures pensions, segons va fer públic la Seguretat Social en un comunicat. La patronal, per la seua banda, es va desmarcar del pacte i rubrica el seu segon gran ‘no’ al Govern en l'últim mes i mig, després del rebuig a donar suport a la pujada del salari mínim de 950 a 965 euros per a enguany. El Ministeri de Seguretat Social i les centrals van continuar perfilant detalls i van decidir concloure les converses poc després de les sis de la vesprada. Les cotitzacions finalment pujaran 0,6 punts durant 10 anys, a partir de l'any que ve i fins a 2032. El repartiment serà de 0,5 punts a càrrec de l'empresa i 0,1 punts per al treballador.

Les negociacions han evolucionat a contrarellotge i en menys de dues setmanes el Govern ha tancat l'acord per a aquest nou mecanisme per a equilibrar els comptes de la Seguretat Social. L'equip del ministre José Luís Escrivá el va presentar als agents socials el passat 3 de novembre i ahir va tancar les converses amb el suport dels sindicats, però no de la patronal.

Aquest augment dels ingressos busca alimentar una vidriola de les pensions per a esmorteir el progressiu augment de la despesa pública en la nòmina de pensions quan gradualment es vaja jubilant la generació del baby boom. L'objectiu és recaptar uns 2.600 milions d'euros anuals, que, sumat als ingressos financers que poguera generar la gestió d'aquest fons, podria deixar una xifra final d'uns 41.000 milions, segons fonts del diàleg social.

Desmarcatge de la CEOE

Els empresaris no han estat conformes des del primer moment a assumir un augment dels costos laborals. El plantejament de l'actual Govern era apuntalar el sistema públic de pensions per la via de majors ingressos, no per la via de reduir la despesa com va plantejar el PP. La proposta que Escrivá finalment ha consensuat amb les centrals preveu un augment de les cotitzacions socials en 0,6 punts entre 2023 i 2032. En l'última reunió, la Seguretat Social va posar damunt de la taula tres opcions per a repartir entre empresaris i treballadors aquest increment de costos, segons expliquen fonts del diàleg social. Una opció preveia un repartiment equitatiu, tres dècimes per a l'empresa i tres dècimes per als treballadors. Una altra era de quatre dècimes per a l'empresa i dues per als treballadors. La tercera era de cinc dècimes per a l'empresa i una per als treballadors. Finalment, i després del desmarcatge de la patronal, s'ha acabat imposant aquesta última, la menys favorable per als empresaris.

La segona pota de l'acord en pensions tancat aquest dilluns obri un escenari poc definit. Aquest s'activaria en cas que les mesures oficialitzades fins ara de la reforma Escrivá no aconseguisquen equilibrar els comptes de la Seguretat Social davant de la jubilació dels baby boomers.