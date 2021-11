El Consell ha enviat una circular als bisbes de les diferents diòcesis valencianes en la qual demana “col·laboració per a evitar que els llocs de culte puguen convertir-se en refugi d’actes com homenatges al franquisme”. Un dia després de la missiva remesa a tots els ajuntaments, ara els destinataris són els màxims responsables eclesiàstics de València, Segorbe-Castelló, Orihuela-Alacant i Tortosa.

Rosa Pérez Garijo, consellera de Qualitat Democràtica, recorda als prelats que en els últims anys “s’està assistint a un augment dels delictes relacionats amb l’odi i la intolerància cap a aquell que és diferent, siga per raó de raça, nacionalitat, sexe, opció sexual o creences”. Un augment que, segons Pérez Garijo, “corre en paral·lel al ressorgiment d’actituds que retornen les nostres societats a èpoques que créiem feliçment superades”.

“Aquest fenomen, que es generalitza a tot Europa, té al nostre país un clar lligam amb l’enaltiment de la dictadura franquista i el colp d’estat militar de 1936”, recorda. Tot seguit, insisteix que la llei autonòmica de 2017 prohibeix aquesta classe d’“enaltiments feixistes”. La commemoració o exaltació de la revolta militar i la dictadura, a més, estan penats amb sancions de fins a 10.000 euros.

Exhibició pública de símbols

La Generalitat, per mitjà de la conselleria de Pérez Garijo, insisteix als bisbes la idea que “la construcció d’una societat més tolerant és una tasca que ens correspon a totes i tots”. I tanca la carta amb un breu però explícit missatge: “Fem-la possible”. El text remarca que l’exhibició pública de símbols i d’elements que suposen la commemoració del colp militar, o que menyscaben la dignitat de les víctimes de la dictadura o dels seus familiars, és contrària a la memòria democràtica.

Amb aquesta classe d’actuacions, el Govern valencià aposta per la prevenció per a evitar que es duguen a terme misses com la que estava prevista aquest pròxim dijous a la cocatedral de Sant Nicolau d’Alacant, “en honor de tots els caiguts”. No obstant això, en el cartell que convocava a la cerimònia religiosa apareixien sengles imatges dels dictadors Primo de Rivera i Franco, cosa que va obligar la Direcció General de Qualitat Democràtica a alertar sobre les conseqüències legals de la celebració d’aquest acte. Finalment, els organitzadors van optar per cancel·lar-lo.