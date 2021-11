Sole, Ishmael i els seus quatre fills de 14, 11, 9 i 7 anys viuen amb la por en el cos. Ara, d’ací a dues hores, dos dies o dos minuts, la Policia i el manyà poden irrompre a la seua casa, rebentar-los la porta i deixar-los al carrer. Sense avisar. Conten que fa dies que no poden dormir.

És el que li va passar a Carmen, una anciana de 87 anys malalta que vivia sola a València, i que no devia ni una quota del seu lloguer. La pressió de la PAH a la porta va paralitzar el seu desnonament el passat 3 de novembre i la comissió judicial el va donar per suspés... Però sense signar cap paper. Dos dies després, la Policia i el manyà li van rebentar la porta a Carmen i li van canviar el bombí aprofitant que no estava a casa. S’ha quedat sense res.

Aquest procés es diu “desnonament amb data oberta” i genera dubtes sobre la seua legalitat entre activistes per l’habitatge i advocats de l’Oficina pel Dret a la Vivenda, que demanen que un jutge es pronuncie sobre la legalitat d’aquestes pràctiques.

Aquest dilluns, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) es va concentrar a les portes de la Ciutat de la Justícia de València per a denunciar la proliferació de llançaments d’aquest tipus. “La comissió judicial últimament no s’hi acosta si estem nosaltres. Directament passa de llarg, però no es digna a tancar l’acta dient que s’ha suspés el desnonament, per a no posar una data nova. Ens menteix i ens diu que s’ha suspés, però no hi ha res signat, i així va ocórrer en el cas de Carmen”, denuncia Delfina Sánchez, portaveu de la PAH.

Segons assegura la plataforma, el servei comú de notificacions del jutjat es va negar a signar l’acta i van comunicar a Sole que el seu desnonament està en obert. “Poden vindre qualsevol dia de la setmana a qualsevol hora, no podem permetre que ocórrega això en una casa amb quatre xiquets”, denuncia Sánchez. La PAH es va reunir ahir d’urgència, a les 13.30 hores, amb representants de la Conselleria d’Habitatge per a tractar aquest tema.

El sobrevolar dels fons

Sole fa dies que no pot dormir. La seua parella, Ishmael, no va acudir a la concentració perquè necessiten tindre en tot moment algú a casa, per si venen a desnonar-los. Conta que està feta un sac de nervis. “Ens poden tirar de casa sense avisar. No sabem quan poden vindre a obrir-nos la porta”, lamenta. En el seu cas, malgrat comptar amb un informe de vulnerabilitat, quatre xiquets a casa i que el seu pis és propietat del fons d’inversió Promontoria Coliseum (propietat al 80 % de Cerberus), el jutge ha decidit seguir avant amb el llançament.

A la seua casa ara mateix només entra la renda valenciana d’inclusió, amb la qual podien fer-se càrrec del seu antic lloguer. Però l’amo va perdre el pis i va passar a les mans d’un fons d’inversió, que els vol fora i que es nega, ni tan sols, a donar-los un compte de banc on ingressar les quotes. Es va assabentar fa dues setmanes per una carta. Els lloguers prohibitius de València els impedeixen anar-se’n a cap lloc, no tenen cap alternativa. “Hem estat mirant i et demanen un contracte fix i diverses nòmines, i no qualsevol nòmina normal. D’on trac jo això?”, denuncia l’afectada.

Sole segueix amb l’angoixa en el cos. Viu en una carrera contrarellotge de paperassa per a intentar accedir a qualsevol recurs públic. No sap quant de temps li pot quedar a la seua casa amb els seus xiquets. “Així no es pot viure”, lamenta.

Interpretació judicial

Els desnonaments de data oberta són una modalitat poc abans vista a València i que planteja dubtes sobre la seua legalitat. La PAH denuncia que “no estan previstos dins de la Llei d’enjudiciament civil”, però la realitat és encara complexa i es tracta, més prompte, d’una interpretació judicial.

Nacho Collado, advocat expert en dret a l’habitatge de la cooperativa El Rogle i treballador de l’Oficina pel Dret a la Vivenda de l’Ajuntament de València explica que “la llei diu clarament que el jutjat ha de donar la data i l’hora exactes del desnonament”. Però ací entra la interpretació de les parts.

Barcelona és una de les grans ciutats d’Espanya on havien començat a veure’s aquest tipus de llançaments. “Allí, el que et notifiquen és ‘en aquests cinc dies vindrem a desnonar-te’ i s’interpreta, d’alguna manera, que estan donant data i hora. Per a evitar voluntats externes que impedisquen l’execució de la voluntat judicial, es fa la data més llarga”, explica Collado.

A València, el procés és diferent. “La comissió judicial et diu ‘jo hi he anat en data i hora, però hi ha alguna cosa que m’ho ha impedit, així que no tanque l’acta’”, la qual cosa, segons interpreta la part, l’habilita per a vindre en el futur, segons explica l’advocat.

“Això és qüestió d’interpretacions jurídiques. La nostra és que aquestes pràctiques xoquen frontalment amb el dret a la intimitat de la persona, i que és necessari, com diu la llei, saber la data i l’hora exactes de l’actuació, perquè, d’una altra manera, el xoc per a la intimitat de la persona és brutal”, opina Collado. La interpretació de l’altra part és la següent: “Hem de garantir el compliment de la voluntat judicial”.

Quina és la interpretació bona? Collado aposta per anar a un procediment “que un jutge es pronuncie sobre aquest tema per a generar jurisprudència”, i afig que “no és tan clara la prevaricació en aquest assumpte”.