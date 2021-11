Amb una incidència acumulada de 88 casos per cada 100.000 habitants, la Comunitat Valenciana encara estaria en risc baix, segons el nou semàfor covid que hui té previst aprovar el Ministeri de Sanitat. El departament de Carolina Darias ha decidit actualitzar els criteris que determinen la situació epidemiològica de la pandèmia de coronavirus segons els territoris i que, al seu torn, s’utilitza per a determinar la necessitat d’aplicar o no noves restriccions segons l’evolució dels contagis.

Sanitat considera ara que l’alt percentatge de persones vacunades amb la pauta completa modifica el panorama i exigeix un canvi en els criteris per a determinar la situació real i fixar actuacions per a previndre nous brots de la malaltia. La ponència d’experts de la qual parteix aquesta decisió creu que la vacuna i la immunització que ha provocat en la població, que en el cas de la Comunitat Valenciana supera el 90 % de la població diana, fa que el virus no tinga tanta facilitat per a reproduir-se ni per a infectar. Cada vegada hi ha menys grups de població que encara no han rebut la vacuna i que encara no estan totalment immunitzats.

Canvis en el semàfor covid

Per això, el Ministeri ha decidit ara que el risc baix per coronavirus se situarà per davall dels 100 casos per cada 100.000 habitants, i no en els 50 que marcaven aquest límit fins ara. D’altra banda, el risc mitjà se situarà per damunt dels 100 casos d’incidència; el risc alt, per damunt dels 300; i el risc molt alt, per damunt dels 500.