La idea sempre ha estat en l’agenda del Consell, però sembla que serà ara quan es materialitze. La Generalitat Valenciana vol generalitzar l’ús del certificat covid i que passe a ser una mesura necessària per a accedir a negocis d’hostaleria i d’oci. Seria un instrument més per a convéncer els 467.151 valencians majors de 12 anys que encara no estan vacunats contra la covid i que són ara els que omplin les ucis, amb nou de cada deu ingressos de gravetat.

De moment, i segons va anunciar ahir el president, Ximo Puig, s’ha sol·licitat un informe jurídic per a veure la manera d’implantar la mesura, ja que altres autonomies que han intentat fer-ho sense el paraigua d’una normativa estatal han tingut un resultat desigual: els tribunals la van tombar a Andalusia i a Galícia la van aprovar però van reduir-ne l’aplicació a uns nivells concrets de circulació del virus.

“Cal aconseguir que la immensa majoria de valencians es vacune i, per això, el certificat covid pot ser útil”, assegurava ahir Puig en una entrevista en À Punt, en la qual va revelar que “feia temps” que havia demanat “un informe jurídic per a veure com es pot aplicar el certificat covid en l’entrada en alguns espais determinats, i aquesta setmana serà decisiva en aquesta qüestió”.

El com, el quan i l’on són qüestions encara sense resposta, però el president sí que va donar pistes dels sectors als quals estaria dirigida la iniciativa, que ara només està en vigor en els grans festivals de música i les sales de concert, però només si els promotors volen esquivar les mesures anti covid més restrictives.

Seria en espais “tancats”, que és on més possibilitat de contagis de coronavirus hi ha i “on estar amb mascareta i distància és molt complicat. Crec que tots sabem de quins espais estem parlant, però no vull dir res fins que tinguem el suport legal”, afegia Puig des de la Font d’en Carròs.

Millor que més retallades

La patronal de l’hostaleria a València ja ha tingut diverses reunions amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a abordar aquest nou pas en el control de la pandèmia i, ara com ara, els empresaris no són contraris a posar-la en marxa, encara que amb condicions. Segons va explicar ahir Manuel Espinar, president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la CV i de la Federació Empresarial d’Hostaleria València, el sector estaria disposat a acceptar el passaport covid “abans d’assumir noves restriccions d’aforament o d’horaris”, que en principi no estan sobre la taula, sempre que “se’ns facilitara tot sota un programari unificat en tota la Comunitat Valenciana, fàcil i àgil. No volem que traguen demà un decret que ens obligue i que ens hàgem de buscar la vida”, va assegurar.

Per a Espinar, a més, el sector advocaria per fer una cosa semblant al que es va fer a Galícia “i que la petició del certificat covid estiga en relació als nivells d’incidència del virus” i més distanciat del model francés, en el qual es demana el certificat covid independentment dels nivells de risc del virus.

La mesura alça més discrepàncies entre els experts en salut pública, que temen que la seua implantació en l’hostaleria comporte una relaxació encara més gran de les principals línies de defensa contra el contagi: la mascareta, la distància i la ventilació. “Té poc de valor per a tallar la transmissió, però sí que en pot tindre perquè els no vacunats ho facen, però encara així podria generar una falsa sensació de seguretat i seria contraproduent”, assenyala l’expert en epidemiologia, Salvador Peiró.

Puig va reconéixer ahir que tindre les dues vacunes i el certificat covid “no t’eximeix de poder ser contagiat, però el que és clar és que hem de fer tot el que tinguem a la mà per a intentar que no hi haja contagis”, que estan creixent sense parar des de l’alçament de les restriccions el 9 d’octubre. El president va recordar que són els no vacunats els que estan “majoritàriament” en les ucis i “la presència del virus a través seu” continua sent “una amenaça per als més vulnerables, encara que estiguen vacunats”.

Els casos repunten un 37 % amb els xiquets com els més afectats

Els positius per coronavirus han tornat a repuntar a la C. Valenciana. La Conselleria de Sanitat va notificar ahir 1.164 positius nous registrats aquest cap de setmana, un 37 % més dels notificats el cap de setmana passat. La incidència de contagis covid-19 augmenta, així, fins als 88 casos per 100.000 habitants a 14 dies, sis punts per damunt de la mitjana nacional i amb una franja d’edat en què el virus està circulant amb més intensitat: els menors de 12 anys que no estan vacunats. Així, i segons dades del Ministeri, en els xiquets, la taxa d’incidència del virus és de 118 casos, quasi la mateixa que en la resta d’Espanya. L’augment de positius s’està deixant notar també en la pressió hospitalària que continua pujant, encara que de manera moderada. Ahir, com tots els dilluns, la xifra d’hospitalitzats va tornar a repuntar: hi ha 238 ingressats per covid, dels quals 46 estan en les unitats UCI. Sanitat va notificar, a més, la mort d’una persona de 93 anys.