Salvat (no sense tensió) l’acord del Consell sobre els pressupostos de la Generalitat de 2022, al Botànic li queda pendent com salvar les diferències sobre la implantació a la Comunitat Valenciana de la coneguda com a taxa turística, és a dir, l’impost que grava les pernoctacions en allotjaments turístics com ja han implantat Catalunya i Balears. Com el Guadiana, l’assumpte entra i ix del debat polític cada any en el marc de la negociació pressupostària com una demanda d’Unides Podem i Compromís davant de la qual el PSPV es mostra renuent. Enguany, la pressió als socialistes va pujar en intensitat quan la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i el vicepresident segon, Héctor Illueca, van convertir en assumpte de govern una cosa que fins ara havia quedat en el si dels grups parlamentaris.

La via per a enganxar la taxa turística era a través de la Llei de mesures, més coneguda com a Llei d’acompanyament dels pressupostos, però, malgrat el colp d’efecte d’Oltra i Illueca, el text va passar pel Ple del Consell sense canvis en els tributs. La discussió es va deixar per al tràmit parlamentari i el moment ha arribat. Hui s’acaba el termini perquè els grups presenten les seues esmenes a aquesta llei i per a complir el pacte no escrit que els grups que sostenen el Botànic presenten esmenes conjuntes i no pel seu compte per a evitar una imatge de fractura. La negociació entre PSPV, Compromís i Unides Podem es va prolongar al llarg del dia d’ahir i segueix pendent de tancar-se, encara que les postures divergeixen. El PSPV ofereix un acord polític sobre la taxa turística, però veu pràcticament “impossible” que aquest es plasme en una esmena a la Llei d’acompanyament. Per la seua banda, Compromís i Unides Podem van defensar ahir que hi ha marge per a l’acord, sense descartar presentar l’esmena sense els socialistes.

Manolo Mata (PSPV) va sostindre que els tres grups estan d’acord en el fons (la regulació de l’impost), encara que va qualificar d’“extraordinàriament complex” plasmar una solució tècnica amb tan poc de temps. Hi ha consens en el fet que la taxa siga d’àmbit municipal i voluntària, però, atés que no hi ha una regulació estatal, caldria crear un impost autonòmic per a després bonificar-lo i aplicar-li una moratòria. De fet, en la negociació es va arribar a parlar d’una de 20 anys.

“L’acord és pràcticament impossible d’un dia a l’altre”, va dir Mata, que va insistir que cal escoltar el sector per a una regulació amb garanties jurídiques.

El PSPV, que no creu que, després d’una crisi pandèmica, siga el moment d’incorporar aquest impost, està disposat a un compromís formal i públic amb els seus socis per a regular l’impost, per exemple, amb l’anunci d’una futura llei específica. Compromís i Unides Podem, però, advocaven ahir per una “fórmula” que permeta incloure en l’esmena tots els matisos. Amb tot, l’ambient, a diferència d’altres anys, no és tibant. “No hi ha línies roges”, va assenyalar Pilar Lima (Unides Podem).