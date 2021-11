Agents de la Policia Nacional han detingut, a València i l’àrea metropolitana, huit persones pertanyents a un grup criminal dedicat, presumptament, a extorsionar persones que contactaven amb prostitutes per Internet. Les víctimes, a les quals exigien diners mitjançant missatges de WhatsApp a canvi de no revelar a la seua família que s’havien interessat en els serveis d’una prostituta, estaven repartides per tot Espanya. En total, els acusats es van fer, d’aquesta manera, amb almenys 5.000 euros, segons han revelat fonts policials.

La banda actuava amb les persones que s’havien interessat pels serveis sexuals que s’oferien en anuncis publicats en pàgines web. Dies després, els acusats es posaven en contacte amb les víctimes, a les quals enviaven missatges amenaçadors des d’un número desconegut. Era, suposadament, el cap de les xiques pels serveis de les quals s’havien interessat. L’home, que deia ser d’Albània o qualsevol altre país de l’Europa de l’Est, els recriminava que els haguera fet perdre el temps i els exigia una determinada quantitat de diners com a compensació. Les víctimes, bé per evitar que els seus afins saberen que havien contactat amb prostitutes o bé per temor a un risc real per a la seua vida o per a la de la seua família, accedien al pagament mitjançant transferències bancàries, proveïdors de serveis de pagament o codis de diners. Però els autors seguien amb l’extorsió i intentaven esprémer les víctimes tractant d’obtindre el màxim benefici econòmic possible d’elles. Un grup que vivia a València i l’Horta Després de diferents gestions, els investigadors van descobrir que el grup criminal autor d’aquests fets estava enclavat a la ciutat de València i a l’àrea metropolitana, encara que les víctimes estaven repartides per tot el país. Una vegada identificats els sospitosos, la Policia va procedir a arrestar-los a València i Madrid. En total, s’han aclarit 15 denúncies per uns fets en els quals es va estafar més de 5.000 euros.