Els promotors han començat a frenar la comercialització de projectes nous a València per la crisi de les matèries primeres. L’encariment dels materials amenaça el marge de benefici de les immobiliàries, que no estan disposades a promoure pèrdues. Les matèries primeres necessàries per a construir un habitatge s’han encarit un 12,5 % des de l’inici de l’any fins ara, segons la Federació Valenciana d’Empresaris de la Construcció (Fevec). En aquest context, els promotors “no trauen tot el producte a la venda” i es limiten al que està “a preu de mercat”, segons fonts del sector. És a dir, es deixen en el calaix promociones que, en altres circumstàncies, ja estarien comercialitzant. Les consultores immobiliàries avisen que, si la situació s’allarga, “serà un problema gran”, ja que els compradors a València són molt sensibles a les pujades de preu. “Arriba un moment en el qual la gent no pot pagar-lo i les vendes es frenen”, adverteix José Manuel Martínez, subdirector general d’Olivares Consultores i director de l’Àrea Residencial.

Francisco Zamora, president de Fevec, explica que, en el sector de la construcció, el preu dels materials ha pujat “un 20 % des del començament de l’any fins ara”, encara que, en el cas concret de l’habitatge, l’increment és del 12,5 % fins a setembre. “Les empreses no poden treballar a pèrdues”, insisteix. Zamora precisa que l’acer per a les estructures dels edificis s’ha encarit un 120 % des de principis d’any. “Si l’obra està en la fase inicial, s’encarirà moltíssim”, subratlla. Fusta, pedra i coure L’estudi Impacte de la pujada de les matèries primeres en la construcció, de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), revela que els materials que “més s’han encarit en els últims tres mesos han sigut la fusta (125 %), la pedra (68 %) i el coure (63 %), i que els que més pateixen el desproveïment i els retards són la fusta, l’alumini i l’acer”. A més, l’informe de la patronal nacional revela que el 75,6 % de les companyies que operen en el sector ha patit desproveïments o retards inusuals. Les promotores tenen, en condicions normals, un marge de benefici d’entre el 15 % (les empreses locals) i un 18 % (les grans immobiliàries). El problema de les promotores és que tanquen la major part de les vendes abans de l’inici de les obres i aquests contractes no es poden modificar. “Les empreses estan assumint l’increment dels costos contra el seu marge de benefici”, admet un promotor valencià. No obstant això, aquesta situació és insostenible a llarg termini. Un problema afegit, segons assenyala José Manuel Martínez, és que el preu del sòl també està pujant, ja que “cada vegada n’hi ha menys a València. Al final, l’alternativa tornarà a ser l’àrea metropolitana, com va passar fa quinze anys”.