La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha tornat a fer una crida als 466.000 valencians que encara no s’han vacunat contra la covid-19 perquè ho facen, inclosos els 50.000 valencians que han dit “obertament —a la Conselleria de Sanitat— que no es volen vacunar i que no volen rebre més missatges” de la Generalitat Valenciana convidant-los a posar-se alguna de les vacunes contra la covid-19.

La consellera de Sanitat ha fet aquestes declaracions aquest matí en la presentació dels pressupostos del seu departament per a la província de Castelló per a 2022. A principis del mes de setembre i en una compareixença a les Corts, Barceló va xifrar aquesta borsa de persones negacionistes a la C. Valenciana en 52.154 valencians. En aquest sentit, Barceló ha reconegut que el grup d’edat de 29 a 39 anys és el que “més falla” en vacunació, encara que se’n desconeixen els motius. És on menys percentatge de vacunació hi ha, però és el grup d’edat que “més socialitza, més interactua i més mobilitat té”, i, per això, s’està tractant d’acostar a ells la vacunació en esdeveniments musicals i esportius, ja que Sanitat considera que se’ls pot “incentivar”.

Punt de vacunació al carrer Xàtiva

En aquest context i de cara a dates com la celebració del Black Friday o el Nadal, la consellera ha explicat que es continuarà incentivant la vacunació i, per a aquest primer esdeveniment comercial, s’instal·larà, entre altres, un punt d’inoculació de vacunes al carrer Xàtiva de València. De cara a aquest dia també ha dit que s’ha fet una crida per a recordar que s’ha d’utilitzar mascareta en interiors i quan no es puga mantindre la distància de seguretat, i perquè els comerços controlen els aforaments i les entrades i eixides.

Tot, amb la finalitat, segons ha assegurat la consellera de Sanitat, d’arribar a Nadal “en les millors condicions possibles”. Per a això, ha apel·lat també a la responsabilitat individual per tal que, “malgrat la fatiga pandèmica, no ens relaxem”.

Sobre la implantació del passaport covid, Barceló ha explicat que encara està en estudi, ja que, de moment, “no hi ha un paraigua estatal” que el sustente.