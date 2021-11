Feministes que van participar en piquets informatius durant les vagues del 8M de 2018 i 2019 a València s’enfronten a sis judicis més per desordres i es defensen: “No hi ha res provat. No es va posar res en perill”. “Considerem que no hauria d’haver-se imposat aquesta multa ni les altres que vindran”, va afirmar l’advocada d’Alerta Solidària, Maria Josep Martínez, que va concretar que la sanció sorgeix de la presumpta ocupació de les vies del tramvia durant la vaga del 8M. “Defensem que no va ser així”, va dir la lletrada, que afegeix que aquell dia el piquet informatiu va ser identificat en una vaga “convocada legalment”.

Martínez va explicar que hi ha “contradiccions greus” en el que diuen els agents en el seu atestat, “perquè parlen de vies del metro i després de tramvia. No és el mateix. Tampoc descriuen la situació de desordre que es genera ni s’explica quant dura o l’alteració que es va produir”, va agregar.