“Hi haurà espais on els no vacunats no entraran”. Així de clar i contundent s’ha pronunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre la futura implantació del passaport covid a la Comunitat Valenciana, l’aprovació del qual tindrà lloc la setmana que ve quan s’haja resolt l’informe jurídic que ha sol·licitat a Advocacia de la Generalitat. En un acte d’homenatge al socialista Ernest Lluch, que va ser assassinat per ETA, Puig ha insistit que el que no es produirà és una tornada arrere en les restriccions, malgrat el repunt dels contagis de coronavirus i el fet que la incidència acumulada ha tornat a superar els 100 casos a 14 dies.

“En aquest moment, la nostra voluntat és que no hi haja restriccions, la nostra voluntat és actuar amb tots els instruments que tenim” contra la pandèmia, entre els quals s’inclou el passaport covid en determinats espais, que no ha concretat. A més de tornar a sol·licitar que es vacunen els més de 400.000 valencians i valencianes que encara no ho han fet, el cap del Consell ha manifestat que “estem intentant fer les coses de la millor manera possible per a no caure en cap mena de contradicció jurídica; per tant, estem plantejant, des de la perspectiva del que creiem que és l’interés general, una limitació d’accés a determinats espais a persones que no s’han vacunat.

Passaport covid

Per a la implantació del certificat covid, el president ha assegurat que s’està parlant amb els sectors i que se seguiran les recomanacions dels científics i de Salut Pública, perquè “no hi ha una solució única, definitiva”, i el passaport digital “és un instrument més”. Per a això, es facilitarà la “tecnologia necessària perquè siga efectiu”, ja que no es tracta només d’anunciar-ho.

Ximo Puig va reiterar que el primer instrument i el fonamental és la vacunació. “Tenim més de 400.000 persones que no s’han vacunat i necessitem que es vacunen, que facen un pas avant a favor de la seua pròpia vida, de la seua família i de tota la societat; aquest acte de corresponsabilitat és fonamental”, ha destacat aquest dijous. Un altre tercer instrument és la vacunació dels majors de 60 anys amb la tercera dosi, que es posarà en marxa abans de final d’any i que reforçarà aquests trams de població per a contindre el virus.