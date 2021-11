La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha afirmat aquest dijous que, de moment, no veu necessària la reobertura dels vacunòdroms per a inocular la tercera dosi contra la covid-19 a les persones d’entre 60 i 70 anys, amb la qual cosa continuaran sent els centres de salut els encarregats de gestionar les cites per a vacunar la població.

Barceló també ha assenyalat que “probablement” abans que acabe l’any es durà a terme la vacunació a la població de 60 a 69 anys, un procés que també afecta tot el personal sanitari i sociosanitari, que igualment ha de rebre aquesta tercera dosi, “ja que són els que ens cuiden i, per tant, també cal protegir-los”. Així ho ha manifestat en la seu del Consell a Alacant, en declaracions als mitjans, després de presentar els pressupostos en matèria sanitària per a la província.

“Saben que ara estem vacunant els majors de 70 anys, per tant, ens quedaria la franja d’edat d’entre 60 i 70. Aquesta qüestió ha de passar ara per la Comissió de Salut Pública Estatal, on estem totes les comunitats autònomes, i, quan es faça aquest pas, vinga al Consell Interterritorial i s’aprove, disposarem de tot el que necessitem, però de moment no veiem la necessitat d’incorporar els vacunòdroms”, ha afirmat la consellera.

Així mateix, ha detallat que les cites que s’hagen de donar no seran iguals, ja que “dependran del temps que haja transcorregut des de la segona dosi fins a la tercera”. “Seguirem com fins ara, duent a terme aquesta vacunació en els centres de salut, on aprofitarem per a vacunar de la grip a aquelles persones que també s’hagen d’inocular la tercera dosi de reforç”, ha afegit.

Respecte a si és partidària que la vacunació siga obligatòria, ha recalcat que no això no pot fer-se, perquè la normativa espanyola no té cap instrument que obligue a una vacunació massiva i, per tant, “no és possible implantar-la ara mateix a Espanya”. No obstant això, ha remarcat que als països on s’han adoptat decisions com el confinament de persones no vacunades es deu a “un índex inferior de persones vacunades, amb un percentatge molt baix”, com ha ocorregut a Àustria, on és “baixíssim”.

En aquesta línia, ha insistit que el percentatge a la província d’Alacant és “bastant elevat”, amb un 88,46 % de la població vacunada, encara que es trobe “una miqueta per davall respecte a la Comunitat Valenciana, que està en el 90 %”. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, el 89,6 % de la població a vacunar (4.022.584 valencians i valencianes) té la pauta completa.

Ciutadans comunitaris

Sobre aquest tema, Barceló ha assenyalat que, a la província d’Alacant, ja tenen la doble pauta 1.461.792 persones i que les dades són inferiors a les de la Comunitat Valenciana perquè, “probablement, tenim ciutadans comunitaris que segueixen la mateixa pauta de comportament dels seus països d’origen”. Per això, ha recordat que s’han habilitat punts de vacunació al centre comercial PlazaMar d’Alacant, a l’Aljub d’Elx i a Benidorm, on ja s’han vacunat 675 persones.

“Hem d’aprofitar espais on tots, en algun moment de la setmana, acudim a fer les compres, per tal d’incrementar el nombre de persones a les quals inocular la dosi. En aquests tres punts mòbils s’han vacunat 675 persones, una dada significativa, per tant continuarem mantenint aquesta política i estratègia d’acostar-nos nosaltres als espais on concorre un nombre més gran de persones”, ha resolt.