L’Advocacia de la Generalitat ha donat el vistiplau, en el seu informe jurídic, que li va sol·licitar Presidència, a la implantació del passaport covid a la Comunitat Valenciana de cara a donar la “màxima seguretat possible” al 90 % de la població que sí que està vacunada.

Segons ha pogut saber aquest periòdic, l’informe hi és favorable, però marca unes certes limitacions que han de tindre’s en compte de cara a la seua implantació, que haurà de delimitar-se a determinats sectors i espais interiors, a més de tindre també un límit temporal, perquè la seua duració ha d’estar condicionada a l’evolució dels indicadors de l’evolució epidemiològica.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ja donava ahir per feta la instauració del certificat digital covid quan va assegurar que “hi haurà espais on els no vacunats no entraran”, segons va manifestar en declaracions als mitjans de comunicació durant l’acte d’homenatge a Ernest Lluch, l’exministre socialista assassinat per ETA.

Puig va explicar que en el que queda de setmana, després del vistiplau de l’Advocacia, es treballarà per a “ajustar bé i arredonir” els espais en els quals es demanarà el certificat de vacunació per a poder entrar-hi, ja que es vol evitar que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ho tombe, com ha succeït en altres autonomies com Canàries i Andalusia. La setmana vinent serà quan es plantege la mesura a l’alt tribunal, segons les previsions de Presidència.

Així, el cap del Consell va manifestar que “estem intentant fer les coses de la millor manera possible per a no caure en cap mena de contradicció jurídica. Per tant, estem plantejant, des de la perspectiva del que creiem que és l’interés general, una limitació d’accés a determinats espais a persones que no s’han vacunat”. Aquests espais, que no va concretar, seran aquells en els quals hi ha “més facilitat de contacte sense mascareta i hi ha poca ventilació”.

Precisament, ahir, el Tribunal Superior de Catalunya va acordar prorrogar l’ús del certificat digital per a accedir a establiments de l’oci nocturn, així com a banquets, celebracions i esdeveniments en els quals hi haja ball.

I a Galícia, el passaport covid també està vigent per a l’oci nocturn, després d’una resolució del Tribunal Suprem (TS), que sí que va avalar que es delimitara a àmbits territorials concrets, en un espai temporal limitat i, sobretot, atesa la situació epidemiològica. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, també va fer referència a aquesta sentència del TS perquè puguen seguir-la les autonomies que estiguen disposades a implantar el certificat, perquè el Govern descarta una resolució estatal sobre aquesta qüestió. El Govern basc també sol·licitarà aquesta setmana al TSJ autorització per a exigir el certificat covid en determinades activitats lligades a l’oci nocturn i en restauració.

Per a la seua implantació a la Comunitat Valenciana, el president va assegurar que s’està parlant amb els sectors que s’hi puguen veure afectats i que se seguiran les recomanacions dels científics i de Salut Pública per a veure on i en quins espais s’ha d’aplicar, perquè “no hi ha una solució única, definitiva”, i el passaport digital “és un instrument més” contra la pandèmia. Per a això, es facilitarà la “tecnologia necessària perquè siga efectiu”, ja que “no es tracta només d’anunciar-ho”, a més que cal tindre present que estar immunitzat “no significa que no es puga contagiar” a altres persones.

Puig va reiterar que el primer instrument i el fonamental per a combatre la pandèmia és la vacunació. “Tenim més de 400.000 persones que no s’han vacunat i necessitem que es vacunen, que facen un pas avant a favor de la seua pròpia vida, de la seua família i de tota la societat. Aquest acte de corresponsabilitat és fonamental”, va destacar, per a tornar a confirmar que el que no es produirà és una tornada arrere en les restriccions, malgrat el repunt dels contagis i que la incidència acumulada ha tornat a superar els 100 casos a 14 dies.