La decisió que adopte Compromís sobre futures estratègies electorals es prendrà entre totes les potes de la coalició, Més, Iniciativa i Verds, i una de les condicions que el diputat al Congrés Joan Baldoví plantejaria és que es respecte l’existència d’una veu pròpia de Compromís al Congrés. El parlamentari de la coalició a Madrid es va referir ahir a València al projecte que planteja la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, i el germen del qual pot estar en l’acte del passat dissabte al teatre Olympia de València, on Díaz va sumar forces, entre altres, amb la líder de Compromís, Mónica Oltra. Però Baldoví va deixar clar que en la coalició les decisions no les adopten els qui pugen a l’escenari, sinó tota la coalició.

Respecte a la presència d’Oltra en l’acte de dissabte, Baldoví va respondre que li sembla bé “que cada u faça el que considere”. Va insistir que el seu projecte es diu Compromís i que sempre ha militat en projectes d’estricta obediència valenciana i que, per això, el respecte, la lleialtat i l’autonomia a les decisions de la coalició és fonamental davant de qualsevol possible aliança.

No obstant això, Baldoví remarca que encara no és temps d’eleccions: “Quan toque, regarem, però hui està plovent, així que no fa falta regar”, va assenyalar. I va afegir que els governs no haurien d’estar fent càlculs electorals en un moment en què van a arribar els fons europeus, per la qual cosa els insta a “tindre el cap en la faena”.

Sobre les eleccions autonòmiques, el diputat respon que la coalició sempre s’hi ha presentat en solitari, encara que en altres comicis han fet aliances amb Podem en 2016, amb Més País en 2019 i amb partits regionalistes i nacionalistes en les europees, però “sense perdre de vista el nord”, va dir, en referència a l’obediència valenciana.