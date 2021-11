A la Comunitat Valenciana, 2019 va acabar amb 1,63 milions d’assalariats. Dotze mesos més tard, en un any en què la pandèmia del coronavirus va passar com un huracà, aquesta xifra havia descendit a 1,20 milions. La part substancial de la reducció procedeix dels 405.000 valencians que es van veure afectats per un ERTO, els expedients temporals d’ocupació que van contribuir a salvar tants llocs de treball i tantes empreses, encara que els salaris per als afectats van ser inferiors.

I és que els assalariats valencians amb ingressos inferiors als 18.000 euros han descendit entre un any i un altre en més de 300.000 persones. En 2019, abans de la covid, representaven el 50,7 % del total i arribaven a 829.146, mentre que, al tancament de 2020, havien baixat al 43,6 % i a 527.172. Els que ingressen més de 30.000 euros només van baixar de 352.600 a 335.519. De totes maneres, entre un exercici i un altre, el salari anual mitjà ha pujat de 21.124 euros a 23.515.