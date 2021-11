El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat hui, durant el lliurament dels Premis Jaume I, un pacte per la ciència que “garantisca la cooperació privada, d’estabilitat a la fórmula de cooperació privada amb suport públic i que fuja del curtterminisme”.

Segons el cap del Consell, “ja no hi ha excuses per a no abordar aquest gran acord d’estat”. Puig ha apostat, a més, per un “itinerari d’aliances” entre “ciència i ètica” i ha considerat que “en la base de tot, com a fonament imprescindible, ha d’haver-hi la democràcia i la convivència”.

Així mateix, el president ha defensat hui l’aliança entre “humanisme i ciència”, perquè “el progrés social es forja sobre la base de la ciència i l’ètica”, tal com ha dit durant l’acte de lliurament dels guardons.

En la seua intervenció, el responsable del Govern autonòmic valencià també s’ha dirigit a aquest “10 % de la població que encara no s’ha vacunat” i ha tornat a posar l’accent en el fet que la vacuna “és clau per a protegir persones i empreses”.

Puig: “La ciència ens ha salvat”

El president de la Generalitat Valenciana ha destacat, durant el seu discurs a la Llotja, que la ciència i els avanços mèdics relacionats amb el coronavirus i el seu tractament “ens han salvat del col·lapse” i, per això, s’ha mostrat ferm a l’hora d’afirmar que és just “que ara li retornem amb obres tot els que ens ha donat”. És just ací on entra en joc el gran pacte per la ciència al qual ha fet referència Puig en la seua intervenció. No ha tingut objeccions a mostrar-se autocrític quan, davant dels guardonats, ha reconegut que les autoritats públiques “hauríem d’anar més de pressa, tal com demanàveu cada any els premiats”, en referència a la falta d’inversió en ciència i desenvolupament i la fugida de joves investigadors per falta de llocs a Espanya.

“Som autocrítics”, ha reconegut, “hauríem d’anar més de pressa. Ja no hi ha excuses per a aquest acord d’estat sobre la ciència. A la Comunitat Valenciana també queda camí per recórrer”.

Més inversió en ciència i més investigadors

Malgrat tot, des de la Generalitat Valenciana, Puig s’ha proposat avançar i, per això, ha anunciat també que el Govern autonòmic ja ha acabat de redactar l’avantprojecte de la Llei valenciana de la ciència i ha matisat que la inversió pública per a ciència i investigació prevista en els pressupostos de la Generalitat ha augmentat un 91 % en dos anys. A més, el president ha destacat que, en els últims cinc anys, s’han creat 3.400 places d’investigadors.