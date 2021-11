El certificat covid estarà implantat a la Comunitat Valenciana abans del pròxim pont de la Constitució. Així ho ha assegurat aquest matí el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de participar, al costat de la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la sessió inaugural del Diàleg sobre el Futur de l’Aigua.

Segons ha especificat Puig, el Consell està treballant per a “presentar, davant del Tribunal Superior de Justícia, una proposta legal en els pròxims dies”, que marque com, quan i on s’haurà d’exigir aquest passaport covid com a control d’accés. L’aval jurídic previ és necessari en aquesta mena de mesures, ja que comporta restringir drets en favor de mantindre la salut pública sense tindre un marc legal d’àmbit estatal al qual acollir-se.

Puig ha insistit que la norma —que podria implantar-se en restaurants i locals d’oci nocturn— cerca ser un “garant” per a aquells espais “tancats” i en els quals no es pot mantindre distància ni fer un ús correcte de la mascareta, ús que el president va recordar que és “absolutament obligatori en espais tancats i en oberts on no es pot mantindre la distància”.

Vacunació dels xiquets

D’altra banda, Ximo Puig ha assegurat que la Comunitat Valenciana està “preparada” per si la Ponència de Vacunes aprova la vacunació anti covid en menors de 12 anys, qüestió que ara està valorant. “És una decisió que s’ha de prendre en l’àmbit científic i estem preparats perquè, si es produeix, puguem vacunar ràpidament el màxim nombre de xiquets”, però la mesura encara necessita tindre “suport científic”, ha subratllat el president.

Mentrestant, des del Consell es continua “intentant convéncer aquest 8 o 9 %” de valencians que no estan immunitzats contra la covid-19 perquè es vacunen, “pel seu bé i el de la seua família i el del conjunt de la societat”.