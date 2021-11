L’alerta davant de l’arribada imminent de fortes pluges i tempestes ja ha tingut conseqüències. La depressió aïllada a nivells alts (DANA) que afecta la Comunitat Valenciana ha deixat, en les últimes quatre hores, pluges de fins a 18 litres per metre quadrat.

Segons dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de Meteoclimatic, des de les 12 hores, moment en què entrava en vigor l’alerta per pluges fortes, s’han registrat 18,2 litres per metre quadrat a la Vall de Laguar, a la província d’Alacant, 11,2 litres a Enguera, a la província de València, i 11 litres a la ciutat d’Alacant; encara que si prenem com a referència les últimes 24 hores, hi ha registres de 42 litres per metre quadrat a Almàssera, a la província de València, i de 24,5 litres a la ciutat de Castelló de la Plana.

Altres registres destacats de les últimes hores han sigut els 9 litres per metre quadrat de Pedreguer, a la província d’Alacant, els 7,2 litres a Vila-real, a la província de Castelló, i 7 els litres per metre quadrat a Moixent, a la província de València.

Fonts del Centre de Coordinació d’Emergències han indicat que, fins a les 16 hores, els consorcis provincials de bombers no han tingut serveis rellevants relacionats amb les pluges.