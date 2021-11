El sacerdot Pere Riutort i Maestre, més conegut com el Pare Pere i Pare Riutort, va morir en la vesprada d’ahir diumenge, 21 de novembre. Pere Riutort era llicenciat en Pedagogia, Filologia Clàssica, Teologia i Filologia Catalana, va ser catedràtic a la Universitat de València i un dels promotors de l’ensenyament en valencià al costat de noms tan coneguts com Sanchis Guarner o Enric Valor.

Feia 30 anys que s’havia instal·lat a Tàrbena, a la comarca de la Marina, encara que va nàixer en 1935 a Petra (Mallorca). Va formar part dels “blauets de Lluc” i, ja en 1971, es va traslladar a València. En 1979 va ser professor de valencià al Col·legi Universitari de Castelló de la Plana i, entre 1984 i 1986, a l’Escola de Magisteri de València, on es va encarregar de l’ensenyament del valencià.

A partir de 1986 va ser catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de València. La seua figura va ser una de les més destacades en els anys 70 i 80 del segle passat en la defensa de l’ensenyament en valencià.

En la dècada dels 70 va publicar, en col·laboració amb altres autors com Enric Valor o Manuel Sanchis Guarner, entre altres, Els vents del món, compost per nombrosos textos per a l’ensenyament del valencià. La seua gran aportació litúrgica i a la llengua pròpia va ser El llibre del poble de Déu, considerat el primer missal en valencià, fruit de la comissió diocesana que va presidir i que va adaptar els llibres litúrgics del Concili Vaticà II. L’obra, que havia de servir per a la implantació del valencià en la litúrgia, es va trobar amb el context de la “batalla de València”, que va impedir que s’estenguera. En 1977, Riutort va obtindre el Premi al Valencià de l’Any de la Fundació Huguet.

Pere Riutort serà enterrat demà dimarts, 23 de novembre, a les 12.00 hores, a l’església de Santa Bàrbara de Tàrbena, segons ha informat aquest municipi. El funeral estarà presidit pel bisbe de la Diòcesi d’Orihuela-Alacant, Jesús Murgui Soriano.