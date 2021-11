La integració tarifària, una de les grans assignatures pendents del transport públic en l’àrea metropolitana de València, ja és una realitat. A partir del pròxim mes de gener, serà possible utilitzar una targeta única per als usuaris del metro, Metrobús, autobusos de l’EMT i els trens de rodalia. D’aquesta manera, RENFE s’integra en el mateix suport que la resta de mitjans de transport que mouen milers de persones en l’àrea metropolitana. Aquesta no és l’única novetat que va presentar ahir el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ja que es produeix una simplificació zonal que farà també més fàcil la mobilitat entorn de la ciutat. El mapa zonal passa de tindre 4 àrees rígides a només 2 (A i B), amb una zona de solapament que permetrà un millor dinamisme de moviments.

D’aquesta manera, els municipis que eren zona A segueixen en zona A; els que eren zona B, passaran a ser de l’àrea de solapament A-B i només pagaran per viatjar en una zona. Aquells que estaven en zona C i D ara són zona B i, per tant, pagaran una zona o dos, i no tres o quatre, com ocorria abans.

Les conseqüències d’aquests canvis són la flexibilització de les zones i l’abaratiment dels preus, que baixen considerablement. Fins al 55 % en alguns casos.

Amb aquests canvis, la ciutat de València se situa a l’altura de grans urbs com Madrid o Barcelona, que ja disposen d’aquesta targeta única que facilita el transport diari de persones en les seues immenses àrees metropolitanes. “Fem un pas més, un pas significatiu que buscàvem des de fa temps”, va explicar el conseller en la futura estació d’Alacant de l’L10 de Metrovalenciana, sota el túnel de Germanies. La terminal, per cert, està quasi a punt, abans que l’anhelada línia 10 que unirà el centre de la ciutat amb Natzaret es pose a funcionar el març de 2022, segons les previsions.

Amb la simplificació zonal i la targeta única, totes les persones usuàries dels municipis de l’àrea metropolitana de València s’hi veuran beneficiades econòmicament. El 90 % dels usuaris es mourà amb títols d’una zona, amb el consegüent estalvi. A més, es fidelitza els usuaris amb una baixada del preu dels abonaments mensuals i es fomentarà la intermodalitat amb transbords gratuïts.

Com a exemple, un abonament de 4 zones, que abans costava 26,90 euros, passarà a costar 12 euros per a les dues noves zones creades, o només 8 euros, si només es mou per una zona. En l’abonament mensual, un de 79,10 € passa a costar-ne 53 si és per a dues zones o 35 si és per a una zona.

La inversió estimada d’aquest projecte, que ja és tangible, és de 20 milions d’euros.