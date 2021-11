La concentració convocada per CCOO enfront del Ministeri d’Indústria a Madrid, en defensa de l’ocupació en Pilkington i del sector de l’automòbil de tot Espanya, va acabar propiciant una reunió amb responsables tècnics del Ministeri d’Indústria, a la qual també va acudir el president del comité d’empresa de la factoria saguntina Pilkington. En aquesta trobada es va traslladar que urgeix resoldre la situació d’aquesta fàbrica saguntina, on hi ha previstos 116 acomiadaments i el tancament imminent d’una de les seues dues línies de producció, la qual cosa posa en perill la supervivència de tota la planta.

Des del Ministeri, segons va assenyalar el sindicat, es van comprometre a convocar la Mesa de l’Automòbil per a analitzar la situació actual i prendre-hi mesures de manera urgent, una resposta que va ser valorada “molt positivament” pel president del comité d’empresa de la factoria, Rubén López, que insistia, però, que “el que importa és que s’impliquen en la defensa de la nostra ocupació i que prenguen les mesures necessàries per a això”. CCOO d’Indústria exigeix des de fa temps al Govern que habilite mecanismes que permeten activar expedients temporals de regulació d’ocupació i altres mesures a les empreses que es comprometen a mantindre tots els llocs de treball, mentre dure el que es coneix com “la tempesta perfecta” del sector. El sindicat també reclama inversions que transformen de manera justa aquesta indústria per a no deixar a ningú en el camí. “Espanya ha de garantir la seua sobirania industrial en el terreny de la mobilitat, amb fàbriques pròpies de semiconductors, per a continuar produint en moments de gran demanda”. En la concentració van participar diversos autobusos noliejats per CCOO del Camp de Morvedre, així com uns altres procedents de diferents punts d’Espanya. La protesta va coincidir amb l’arrancada de la vaga indefinida fins al pròxim 3 de desembre, “atés que la direcció segueix sense avançar en les negociacions i manté una postura intransigent quant a les qüestions de continuïtat i de no acomiadaments que planteja la part social”, va dir CCOO. La vaga va paralitzar tota la fàbrica i només s’hi van quedar els serveis mínims. Ni tan sols hi van acudir quadres directius de la firma, segons fonts sindicals. Es preveu que la direcció de la factoria tornarà a citar la representació sindical a mitjans d’aquesta setmana, en una reunió a la qual s’espera portar una nova proposta, segons ha pogut saber Levante-EMV.