Després d’una nit agitada en la qual no ha parat de ploure i fins i tot de pedregar en molts punts de la Comunitat Valenciana, l’oratge donarà hui una xicoteta treva, segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). No obstant això, a mesura que es retiren els núvols i s’aclarisca el cel, hi entrarà un altre convidat: el fred. Les baixes temperatures ja s’han deixat sentir a primera hora de hui en molts punts com València ciutat, on aquest matí ni tan sols s’ha arribat als 10 graus de màxima.

Aquesta passada matinada, les aiguarrades han caigut sense parar en quasi tota la província de València. En alguns punts com Carlet, a la Ribera Alta, s’han recollit més de 127 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores, mentre que en uns altres, com Alacant o Elx, s’ha registrat una intensíssima granissolada que ha deixat els carrers coberts de pedres de gel. 5 horas despues de la tormenta asi sigue Alicante@ecazatormentas @climatologia_ua @AEMET_CValencia @AEMET_SINOBAS pic.twitter.com/lgOV2lHtqb — Luis (@SOYHERCULANO) 23 de noviembre de 2021 L’aire fred ja ha començat a entrar a la província de València i, a mesura que avance, la cota de neu s’anirà desplomant fins als 800 i 1.000 metres a València i Castelló, mentre que a la província d’Alacant quedarà una mica més alta. Fins a les 12.00 del migdia es mantindrà activa l’alerta groga per fortes pluges i tempestes en el litoral nord de València, encara que l’Agència Estatal de Meteorologia creu que no tornarà a ploure una vegada passats els primers moments del dia. L’oratge a València hui dimarts, 23 de novembre La previsió meteorològica per a hui, elaborada per l’Aemet, anuncia cels “nuvolosos o coberts que tendiran a intervals nuvolosos” a mesura que avancen les hores. S’esperen “precipitacions generalitzades durant la primera meitat del dia, que poden ser localment fortes, persistents i amb tempestes ocasionals, sobretot en el litoral nord” de la província. Les temperatures aniran “en descens”. L’oratge estarà marcat hui, a València ciutat, per la pluja en un primer moment, i, després, pel cel ras i el sol, que ja dominarà tota la jornada. Encara així, romandrà l’amenaça que torne a haver-hi precipitacions durant la vesprada, malgrat que l’Agència Estatal de Meteorologia considera que l’aigua no tornarà almenys fins passada la mitjanit. El que sí que se sentirà amb força serà el fred, precisament per gaudir de cels tan rasos i per l’entrada d’aire polar àrtic; de fet, el termòmetre es quedarà en màximes de 16 °C en les hores centrals del dia i mínimes de 8 graus que, una vegada que es retire el sol, deixaran sensacions tèrmiques per davall fins i tot d’aquest valor.