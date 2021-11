Una menor de quinze anys, resident a la Pobla de Farnals, roman desapareguda des de dilluns al migdia. La seua família viu des d’aquell moment amb l’ai al cor esperant qualsevol notícia sobre el seu parador. Segons ha pogut saber aquest periòdic, a les 21.15 hores d’ahir, la mare de la menor va rebre una preocupant telefonada de la seua filla.

Després de mantindre una breu conversa amb l’adolescent, de dos minuts i 46 segons, algú va penjar la telefonada. “Estava molt rara, em deia que es trobava molt malament i que anara a recollir-la, però no em va arribar a dir el lloc on estava ni amb qui”, relata la mare de la xiqueta.

Aquesta telefonada es va fer des d’un número ocult. Amb la poca informació que va poder traure-li a la seua filla, aquesta li va confirmar que estava a València. Posteriorment, la mare va rebre, també anit, diverses telefonades també des d’un número ocult, però, quan despenjava, no hi parlava ningú i només se sentia la respiració a l’altre costat.

Aquests fets ja s’han posat en coneixement de la Guàrdia Civil de Massamagrell, que investiga la desaparició de la menor. No es descarta que es tracte d’una fugida voluntària, ja que a la casa faltaven 250 euros i no era la primera vegada que s’absentava del domicili.

L’adolescent havia estat sota tractament psicològic després d’haver patit assetjament escolar, però els seus familiars expliquen que ja estava millor i no tenen ni idea d’on pot haver anat. Així, sol·liciten la col·laboració ciutadana perquè si algú la veu o té coneixement d’alguna mena d’informació sobre el seu parador es pose en contacte amb la Guàrdia Civil o la Policia Nacional.

Fins a la misteriosa telefonada d’anit, l’última vegada que la seua mare va parlar amb ella va ser a les 13.30 hores de dilluns, quan li va fer una videotelefonada per a veure com es trobava. En aquell moment encara estava a casa i a penes li va explicar a la seua mare que no tenia ganes de menjar, però que s’anava a fer una lasanya.

Posteriorment, a la vesprada, cap dels seus familiars i amics va tornar a tindre notícies d’ella. El seu telèfon mòbil figura apagat des de les 17.30 hores de dilluns.

Després de parlar amb els seus amics i que cap d’ells aportara cap pista sobre el seu parador, els seus pares van interposar una denúncia per desaparició en la caserna de la Guàrdia Civil de Massamagrell.

En els últims dies, la seua família l’havia vista més animada, malgrat els seus problemes de bullying. De fet, segons han indicat a Levante-EMV, aquest diumenge van estar jugant tots junts al futbol, esport que practica l’adolescent desapareguda.