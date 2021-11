Els secretaris generals d’UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, han advertit aquest dimecres que, si no es negocien pujades salarials, hi haurà més conflictes “importants”, i han instat la patronal CEOE a asseure’s per a abordar un nou acord de negociació col·lectiva (AENC).

Durant la seua intervenció en el VI Congrés Anual de l’Associació de Directius de Relacions Laborals, Álvarez ha subratllat que ha de ser un any “de pujades de salaris”, perquè, en cas contrari, “tindrem conflictes importants”.

“El de Cadis només n’és un”, ha assenyalat Álvarez, que ha insistit que hi ha “marge” per a parlar sobre si la inflació és “conjuntural o no” i veure què s’hi pot fer, en aquest marc de la negociació col·lectiva, perquè “no es convertisca en definitiva”.

“No crec que la pujada de salaris siga un element inflacionista”, ha assenyalat el líder d’UGT, que ha recordat que Espanya acumula “molts anys amb una moderació salarial important”.

En la mateixa línia, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha insistit que el període de “recuperació salarial a Espanya ha de continuar” i que, en cas contrari, “és més que previsible obrir un episodi conflictiu”.

“No demanem traslladar el 5% (...), però hi ha marge per a una pujada salarial via la negociació col·lectiva”, ha resumit Sordo.

“No és només Cadis (...), intentem reconduir-ho (...), hi ha marge per a una recuperació intensa dels salaris”, ha afegit el líder de CCOO.

No han advocat per una vinculació directa dels salaris amb el que està ocorrent amb la inflació en aquests últims mesos —amb taxes de l’IPC per damunt del 5 %—, però sí per a iniciar la negociació d’aquest marc de l’AENC, on patronal i sindicats consensuen, entre altres aspectes, una forqueta de pujades salarials per a la negociació de convenis.

Possibilitats d’acord

Sobre la negociació en la reforma laboral, Álvarez ha assenyalat que hi ha “un 50 %” de possibilitats de tancar-la amb acord de totes les parts i ha reconegut que les principals dificultats passen pel tema de la contractació, que s’aborda precisament en la reunió d’aquest dimecres.

Álvarez també ha demanat “no donar per fet” l’acord dels sindicats amb el Govern.

Per a CCOO, segons ha insistit Sordo, la condició per a arribar a un acord és que es recuperen els “equilibris trencats” en la negociació col·lectiva en reformes anteriors.

També ha subratllat la importància de “posar traves a l’acomiadament” en el marc de les mesures que es volen posar en marxa per a atallar l’elevada temporalitat i reduir la precarietat laboral mentre s’aposta per la flexibilitat interna.

Que, davant de les crisis, ha subratllat, l’acomiadament siga l’“últim recurs”, i l’adaptació de jornada, “el més usat”.