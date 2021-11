Després d’una jornada de fred però de sol radiant, malgrat que va començar el dia plovent, l’oratge tornarà a canviar hui a València i els núvols ocuparan una vegada més el cel, que amenaçarà de deixar una altra vegada pluja en gran part de la província, segons indica l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que també apunta al dia de hui com, probablement, la jornada més gèlida de tota la setmana; de fet, ja ha començat a deixar neu en punts de l’interior, com Ademuz o Aras de los Olmos, i fins i tot en llocs tan pròxims a València ciutat com Chiva.

En concret, la previsió meteorològica de l’Aemet per a hui, dimecres 24 de novembre, a València, anuncia cels “nuvolosos o coberts amb ruixats” que seran “més freqüents en la meitat nord, on podrien ser localment forts i ocasionalment amb tempesta, sobretot en el litoral”. Les pluges seran “més disperses i menys probables en la meitat sud” de València, on “s’obriran clars ocasionals”. La cota de neu tornarà a ser de nou bastant baixa, entorn dels 800 i 1.000 metres, i les temperatures continuaran “en descens”. De fet, s’esperen “gelades febles en l’interior nord” de la província de València, mentre que el vent serà de ponent i del nord-oest i bufarà amb ratxes “moderades”. L’oratge a València ciutat hui, dimecres 24 de novembre Pel que fa a l’oratge, hui, a València ciutat, l’Aemet preveu una jornada dominada fonamentalment pels núvols, que seran més presents i amenaçadors en la primera meitat del dia. Fins a les 12.00 hores hi haurà fins a un 80 % de probabilitats que es registren precipitacions, que podrien produir-se en forma de tempesta (fins a un 80 % de probabilitats també), encara que l’Agència Estatal de Meteorologia considera que, en cas de donar-se, seria poc abans del migdia. En qualsevol cas, la previsió de l’Aemet és que els núvols deixen tan sols pluja lleugera a València ciutat (a primera hora ja s’han registrat alguns plugims), encara que aquesta podria prolongar-se de manera persistent fins a mitjan vesprada. Les temperatures en aquest període no seran molt altes, però la sensació tèrmica farà que semblen encara més baixes: d’entre 6 i 7 °C. En les hores vespertines s’espera que descendisca la possibilitat de pluja i tempesta fins al 50 % i, a partir de les nou de la nit, passaria a ser del 45 %. Tant aquesta pròxima nit com aquesta matinada s’anuncien també “lleugeres precipitacions” en la capital del Túria. El termòmetre a València serà un altre aspecte que caldrà tindre molt en compte hui, ja que les temperatures no passaran ni tan sols dels 15 °C de màxima, mentre que les mínimes es quedaran entorn dels 8 graus.