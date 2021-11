El passaport covid serà, d’ací a uns dies, una realitat a la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat en la roda de premsa posterior a la reunió de la interdepartamental que el passaport covid serà obligatori a València, Castelló i Alacant a partir de principis del mes de desembre.

La data en la qual aquesta nova mesura entrarà en vigor encara es desconeix, atés que la Generalitat necessita el vistiplau del TSJCV. Encara així, es planteja el 3 de desembre. Puig confia que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana avalarà la decisió d’exigir el passaport covid per a entrar a determinats establiments d’oci i restauració, així com a festivals i esdeveniments.

El president no ha anunciat noves restriccions a la Comunitat Valenciana aquest dijous, però tampoc descarta fer-ho en un futur. “Les circumstàncies són les que manen i, per tant, dependrà de com evolucione el virus i la incidència a la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat.

Tres maneres d’aconseguir el passaport covid