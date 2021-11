La Conselleria de Sanitat i Salut pública ha decretat el confinament de tots els xiquets i les xiquetes dels cicles d’Infantil i Primària del Col·legi Parroquial San José - Patronato, per un macrobrot de positius per covid. Es tracta d’un total de 9 aules i més de 200 xiquets i xiquetes que no podran acudir a classe fins al pròxim 5 de desembre.

Segons ha pogut saber aquest periòdic, algunes de les aules ja estaven confinades la setmana passada i, en alguns casos, ja han finalitzat el termini de quedar-se a casa i poden eixir al carrer. No obstant això, el centre mantindrà sense classes totes les aules d’aquests cicles fins al 5 de desembre, arran d’aquest brot de contagis de coronavirus. Tenint en compte que els tres dies següents hi ha el pont de la Constitució, l’alumnat no tornarà a classe fins al 9 de desembre. En aquest moment, l’únic alumnat que acudeix a classe en el centre, que es troba al costat de l’església de Sant Josep, és el d’ESO, cicle en el qual les classes no han estat confinades. En l’actualització de dades de dijous, la Conselleria de Sanitat va informar d’un brot en l’àmbit educatiu amb 22 casos.