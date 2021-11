La interdepartamental ha acordat implantar una nova mesura a la Comunitat Valenciana per a frenar el ritme de contagis de coronavirus d’aquestes últimes setmanes. Prèviament, el president de la Generalitat ja havia anunciat la seua ferma intenció que el passaport covid fora obligatori per a accedir a determinats espais. I va advertir que entraria en vigor abans del pont de desembre. Tal dit, tal fet. Ximo Puig ha comparegut aquest migdia per a detallar com serà i quan entrarà en vigor el passaport covid a la Comunitat Valenciana.

El passaport covid entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (primer han d’autoritzar-ho els tribunals). La mesura estarà vigent durant 30 dies. La data aproximada en la qual el certificat serà obligatori és el 3 de desembre. En la roda de premsa, Ximo Puig ha insistit que no hi ha intenció d’aplicar noves restriccions a la Comunitat Valenciana, però ha subratllat que “les circumstàncies són les que manen” i que, per tant, dependrà de com evolucione el virus i la incidència a la Comunitat Valenciana. També ha assegurat que la Policia Autonòmica està realitzant inspeccions per a controlar aforaments i que aquestes actuacions seguiran. “El virus continua actiu i tothom ha de saber que, en els locals, cal posar-se la mascareta si no s’està consumint. Només es pot llevar quan es consumeix”, ha assenyalat Ximo Puig. Els últims dies, la xifra diària de contagis s’ha multiplicat exponencialment, amb més de mil casos de coronavirus en 24 hores, i la incidència és ja de 150 casos per cada 100.000 habitants. A més, s’han registrat diversos brots de coronavirus, un dels quals a l’hospital de Castelló de la Plana, a més d’un macrobrot en un col·legi de Tavernes de la Valldigna que ha obligat a confinar més de 200 alumnes. On serà obligatori el passaport covid Establiments d’hostaleria i restauració amb un aforament superior a 50 persones Locals d’oci i entreteniment Espais d’activitats recreatives i d’atzar (com ara bingos o casinos) que disposen de servei de restauració Centres hospitalaris quan es vaja de visita Les visites a les residències tant públiques com privades Esdeveniments, celebracions i festivals de música (tant en espais tancats com a l’aire lliure) quan no es puga utilitzar la mascareta en tot moment