Pablo Machín és el triat de Christian Bragarnik. El club il·licità encara no ho ha fet oficial —l’entrenador ha de desvincular-se primer del seu actual equip, l’Al-Raed d’Aràbia Saudita—, però el principi d’acord existeix. Excepte sorpresa, el substitut de Fran Escribá per a dirigir l’Elx el que resta de temporada serà el tècnic sorià.

El màxim accionista de l’Elx es va decidir ahir al matí després d’arribar a un principi d’acord amb el representant de l’entrenador. Totes dues parts han acordat unir-se, però la signatura del contracte encara no s’ha produït. El dirigent il·licità no concretava tampoc el nom del futur director de la banqueta franjaverda. L’Elx no pot anunciar res oficialment. Hui mateix, l’Al-Raed juga a les 16.40 hores de la vesprada —hora espanyola— contra l’Al-Shabad i el tècnic té el compromís de dirigir la seua actual plantilla en aquest xoc. Tot indica que, quan finalitze aquest partit, podria comunicar-se oficialment la notícia, i donar així l’oportunitat a Machín d’acomiadar-se dels seus jugadors personalment.

L’Elx espera ara que els agents del preparador sorià aconseguisquen rescindir el seu contracte amb el club àrab. Sembla que el suculent sou que l’espanyol cobra dels saudites no està sent un problema en la negociació amb Bragarnik, però ara cal que l’Al-Raed permeta la seua eixida. Fins al moment, des que és tècnic allí, l’equip ha aconseguit cinc victòries i tres empats en dotze partits. L’any passat van ser desens en la seua lliga i ara van cinquens, malgrat que la seua plantilla està en el lloc 12é quant al valor econòmic dels seus jugadors.