El regidor de Protecció Ciutadana de València, Aarón Cano, ha advertit que entre els efectes més negatius de la pandèmia s’ha constatat “un increment de la intensitat dels casos” de violència masclista a la ciutat. Les diligències policials, assenyala el regidor, constaten un augment “en la importància” dels casos, de tal forma que algunes agressions “són veritablement brutals” i estem davant d’“una violència sexual inhumana”.

Cano ha recordat que unes 1.300 dones viuen cada dia a València “amb ordres de protecció”, és a dir, que necessiten protecció policial per a fer la seua vida normal. “És una barbaritat” i “una xifra inassumible” que un miler de maltractades no puguen fer vida normalment. La dada és una vergonya per a una societat democràtica, ha considerat el regidor de Policia.

Lamentablement, l’epidèmia del coronavirus ha impactat de manera més negativa si cap en les víctimes de la violència de gènere, perquè s’ha incrementat el nombre de casos, fins i tot en 2020, quan va haver-hi un confinament per la covid, i perquè ha augmentat “la importància” de les agressions, ha reflexionat el regidor.