El trenet de la Marina (la línia 9 del TRAM entre Benidorm i Dénia) arribarà a Dénia abans que acabe l’any 2022. Així ho ha anunciat hui el president del Consell, Ximo Puig, en la sessió de control de les Corts. Ha asseverat que s’acceleraran les obres de modernització d’un tram ferroviari, el que uneix Calp amb Dénia, que es va tancar el juliol de 2016, ja que la via estava molt deteriorada i pujar als vagons era perillós per als viatgers.

L’anunci del president del Consell suposa avançar pràcticament un any els terminis. El conseller d’Obres Públiques, Arcadi España, en una visita fa poques setmanes, va dir que la línia estaria acabada i en funcionament en 2023.

El nou tren tindrà combois duals, és a dir, dièsel i elèctrics. A Dénia, arribarà en mode tramvia. Perquè això ocorreguera, calia construir tres viaductes nous que suporten el pes d’aquests trens duals. Són els del Quisi o Santa Anna, a Benissa; el del Mascarat, entre Altea i Calp; i el de l’Albir. S’acabaran al llarg de l’any 2023.

Però ara s’ha trobat una altra solució que permet accelerar l’arribada del tren en mode tramvia a Dénia.

Com a alternativa, per a poder retornar aquest servei a la ciutadania com més prompte millor, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha plantejat la possibilitat de recondicionar els antics tallers que l’empresa pública té a Dénia i que fa anys que estan en desús. Allí hi haurà els nous trens duals. En l’estació de Teulada es farà un transbord (els viatgers arribaran als trens vells, que circularan pels antics viaductes, que estan ja rehabilitats) i els passatgers pujaran als combois nous, que podran circular pel tram tramviaritzat de Dénia. D’aquesta manera, es pot restablir la circulació ferroviària abans del que es preveu, a finals de l’any 2022.

Per a fer possible el servei que proposa FGV circularien pel trajecte des de Benidorm fins a Teulada de la línia 9 els trens que ja fan aquest recorregut actualment, que poden circular amb seguretat pels viaductes, com ho han estat fent fins ara. Una vegada aquests trens arriben a Teulada es faria un transbord als trens duals, que no suposaria temps addicional d’espera, per a acabar el recorregut i arribar a Dénia. És imprescindible fer aquest transbord a les noves unitats duals per a accedir a Dénia, ja tramviaritzada, per on no podrien circular els antics trens per motius tècnics.

La línia 9 del TRAM va deixar de circular entre Calp i Dénia el 28 de juliol de 2016, quan el Consell es va veure obligat a tancar la línia entre Benidorm i Dénia per falta de seguretat. Això va ser provocat per la falta d’inversions que havia patit la línia durant més de 20 anys.

En els últims anys, la Generalitat ha invertit un total de 150 milions d’euros a la província d’Alacant per a renovar i modernitzar la línia 9 i de manera progressiva s’ha anat recuperant la circulació ferroviària en diferents trams. Primer es va poder començar a circular fins a Benissa i Teulada i, a partir de l’any que ve, es podrà circular també fins a Gata de Gorgos.