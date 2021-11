A falta d’un partit per a concloure la fase regular en el seu grup de l’Eurocopa, el València Basket es va assegurar ahir, amb una contundent victòria a Bèlgica enfront del Namur Capitale (30-96), la classificació per a les rondes eliminatòries com a líder de grup. Aquesta palissa històrica de les taronja les manté, a més, entre els equips amb millor balanç global entre els participants, la qual cosa els permetrà, una vegada acabe aquesta primera ronda —el dijous 2 a la Fonteta contra l’Ensino de Lugo—, assegurar-se un rival més assequible i amb el factor pista a favor en la tornada.

El València Basket, entrenat per Rubén Burgos, va tornar a batre els registres a costa d’un feble Namur Capitale. L’avantatge de 66 punts —gràcies en bona part a l’excel·lent partit que va completar la base Leti Romero, que ha fet un pas avant assumint la direcció, després de la lesió de Cristina Ouviña, i al talent ofensiu d’Ángela Salvadores, autora de 20 punts— suposa la victòria més àmplia de l’equip en la història de la secció femenina. El passat 20 d’octubre, en la segona jornada de la competició, les valencianes van guanyar a casa, al Namur, per 50 punts de diferència (95-45). Fins a aquell dia, des que es va ascendir a Lliga Femenina 2, la diferència més gran en el marcador van ser els +46 punts contra l’Ensino la temporada 19/20. Ara torna a ser el Namur qui pateix la palissa més gran del València BC. La victòria va forjar-se en una gran faena defensiva que va tindre les locals deu minuts sense anotar, des que van anotar el seu sisé punt, o que les va deixar a zero durant sis minuts d’un quart acte que també va trencar rècords amb un 4-33 final. Fins a cinc jugadores taronja van fer dobles dígits.