La patronal hotelera de la Comunitat Valenciana Hosbec va acusar ahir l’Imserso de “burlar-se” dels hotels per “incomplir” el preu mínim que es va estipular en la licitació del plec —amb una rebaixa en el preu d’eixida de 20 milions d’euros— i creu que el sector torna a eixir “maltractat i humiliat” d’un programa de vacances de majors que és “un desastre en la seua gestió des del primer moment”.

El president de l’entitat, Toni Mayor, va acusar el Govern de “ferir de mort” el programa, “humiliar” les empreses i “abandonar els majors que tenien la il·lusió de viatjar després de tot el sofriment que la pandèmia els està causant”.

Segons va assenyalar Hosbec en un comunicat, “no només l’Imserso i els seus responsables han desoït qualsevol reivindicació del sector, legítimament i econòmicament argumentada, sinó que també van tancar l’orella als consells que els empresaris van posar damunt de la taula sobre terminis i diligència en la licitació sobre la base de les experiències anteriors”. Al seu judici, el resultat ha sigut que el programa no ha pogut començar a operar en el termini habitual —octubre— i no s’espera que els primers clients hi puguen arribar abans de finals de febrer.