La portaveu del PP de Xàbia, Rosa Cardona, va lamentar anit, en el Ple municipal, que en les declaracions del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència de Gènere, “es deixe fora als homes”. Va sostindre que ells també són víctimes, però “no denuncien per vergonya”. “Caldria tindre’ls en compte, perquè moltes dones que són violentes exerceixen violència contra ells”, va afirmar.

La portaveu popular va abraçar, com va indicar l’alcalde, el socialista José Chulvi, el discurs de la ultradreta de Vox que “la violència no té gènere”. Va dir que ella no se sentia inferior a cap home, encara que va admetre que, a vegades, “vaig pel carrer i, sí, sent por”. “Però hi ha parelles en les quals elles maltracten psicològicament i físicament”, va insistir.

Va sorprendre el discurs negacionista de la violència masclista de la popular. L’alcalde va dir que “al·lucinava”. “Mai hauria esperat de tu una opinió així. És el mateix discurs de Vox”. Chulvi va recordar que aquest partit no ha signat el Pacte d’estat contra la violència de gènere i que dinamita els acords institucionals per a lluitar contra aquest mal. Va precisar que a Xàbia hi ha 55 dones amb ordre de protecció i cap home.

El debat va sorgir quan el Ple debatia la moció que va presentar la Regidoria d’Igualtat per a insistir que la violència masclista és un problema de “salut pública” i reforçar el suport a les víctimes.