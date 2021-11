La Junta de Govern Local ha aprovat hui les actuacions de la conversió provisional en zona de vianants de les avingudes de Giorgeta i Pérez Galdós. Aquest projecte que du a terme la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, dirigida per la vicealcaldessa, Sandra Gómez, preveu l’ampliació de les voreres i la separació d’aquestes del pas de vehicles, a més de l’habilitació del carril bici i per a vehicles sostenibles.

Les obres s’han adjudicat a la mercantil Becsa per un preu de 732.130 euros i preveu un termini d’execució de quatre mesos. La zona d’actuació comprén tota l’avinguda Pérez Galdós i l’avinguda Giorgeta (per la seua extensió, 2 quilòmetres i 136 metres de longitud, són diversos els districtes i barris que es veuran beneficiats per l’actuació).

Les obres, segons ha explicat Gómez, “consisteixen en l’ampliació de l’espai per als vianants entre el passeig de la Petxina i el carrer Sant Vicent Màrtir, i en l’execució d’un itinerari ciclista nou i de nous passos de vianants”. Aquesta intervenció és molt important, perquè és una reivindicació dels veïns i de les veïnes per a millorar un espai que necessita aquesta intervenció per a garantir l’accessibilitat i crear un itinerari nou “més amable per als vianants”.