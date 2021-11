Les pensions pujaran un 2,5 % a partir de l’1 de gener del 2022. Tenint en compte que la pensió mitjana actual a Espanya és de 1.038,49 euros mensuals, la pujada mitjana rondarà els 25 euros. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest dilluns l’avançament de l’IPC del mes de novembre, dada —una vegada consolidada— que el Govern prendrà com a referència per a actualitzar aquestes prestacions socials el pròxim exercici. Segons la reforma dissenyada pel ministre José Luis Escrivá, les pensions pujaran cada any en funció de com haja evolucionat la inflació, un càlcul que es farà sobre la base de la mitjana del mes de desembre de l’any anterior amb aquest mes de novembre.

Un total de 9,9 milions de pensionistes es beneficiaran d’aquest increment previst, que la Seguretat Social haurà d’acabar de tancar una vegada es confirme la dada de l’IPC. L’escalada de la inflació en els últims mesos, espentada per l’alça de l’energia, ha provocat la revisió a l’alça més gran dels últims anys. I l’increment del 2,5 % previst per a l’any que ve és substancialment superior al 0,9 % de l’any anterior. A més de l’increment consolidat per a l’any que ve, una altra novetat a partir de la “reforma Escrivá” és una “pagueta” compensatòria per als jubilats. Aquesta pretén corregir la diferència entre l’increment aprovat per al 2021 de la inflació que finalment hi ha hagut. És a dir, el Govern va pujar les pensions un 0,9 % pensant que aquesta seria la inflació, però finalment l’IPC tanca l’any en el 2,5 %; ara haurà d’abonar l’equivalent a aquests 1,6 punts de diferència, la qual cosa implicarà una despesa addicional per a les arques de la Seguretat Social d’uns 2.300 milions d’euros. Actualment, Espanya inverteix el 12 % del seu producte interior brut (PIB) a costejar les pensions, segons les últimes dades de la Seguretat Social.