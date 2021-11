La ubicació geoestratègica de Sagunt l’ha convertit, des de fa més de dos mil anys, en el lloc ideal per al transport de mercaderies arribades per mar i terra. Des de l’època iberoromana, el port ha sigut un motor de l’economia i el desenvolupament local, cosa que en el segle XX va reforçar el tren, quan l’obstinació d’empresaris bascos va impulsar el transport de minerals des d’Ojos Negros (Terol) i va acabar provocant no només la construcció d’un embarcador nou, sinó també d’una potent indústria siderúrgica que va motivar el naixement del nucli urbà del Port de Sagunt, on hui viuen més de 40.000 persones.

Aquelles instal·lacions marítimes que, en 1985, van passar a integrar-se en l’Autoritat Portuària de València van cobrar dinamisme ja fa temps, quan, a finals de 1998, es va signar un conveni amb l’Ajuntament per a crear una segona dàrsena. Les seues modernes instal·lacions, amb el polígon annex Parc Sagunt, que ja projecta la seua ampliació, són un motor d’aquesta vocació logística que, des del principi, ha tingut en el ferrocarril i el transport per carretera els seus dos aliats.

De fet, la seua activitat no només l’ha consolidat com el principal clúster siderúrgic a escala nacional. També fa anys que ocupa els primers llocs del rànquing anual de l’Associació Nacional de Fabricants de Vehicles (ANFAC) sobre els ports millor valorats i, des de 2006, és un dels principals punts d’entrada de gas a la Península per via marítima, a més de treballar amb contenidors i sòlids a granel.

Ara que la ciutat té per davant projectes ambiciosos, amb la pròxima obertura del megacentre de Mercadona com a bandera i l’ampliació en marxa de Parc Sagunt, un nou Fòrum d’Economia Comarcal de Levante-EMV i À Punt al Camp de Morvedre analitzarà el present i futur de la ciutat com a node logístic mediterrani, malgrat mantindre el seu caràcter i l’aposta industrial en el seu ADN.

La cita serà el pròxim 1 de desembre al Port de Sagunt i reunirà tant autoritats com agents econòmics i socials.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, explicarà com està contribuint el Govern d’Espanya a reforçar la localitat en aquest àmbit, amb les inversions en marxa per a portar el tren al port comercial i altres actuacions previstes per a millorar les instal·lacions, com la recent obertura d’un lloc d’inspecció fronterera o els plans de futur a Parc Sagunt.

El president de la Diputació de València, Antoni Gaspar, serà un altre dels convidats a analitzar aquest potencial de Sagunt. Entrant més al detall, la gerent de VPI Logística, Fátima Zayed, podrà desgranar l’aposta de futur que es planteja l’Autoritat Portuària de València en aquesta línia.

L’alcalde, Darío Moreno, aportarà la visió municipal, a més de detallar les accions impulsades per l’Ajuntament per a donar forma a totes aquestes perspectives de creixement, sense perdre de vista qüestions ambientals i de qualitat de vida.

En una qüestió en la qual Parc Sagunt juga un paper crucial, també hi intervindrà el conseller delegat de l’empresa pública que dona forma a aquest macropolígon i, al seu torn, director general d’Urbanisme de la Conselleria d’Obres Públiques, Vicente García Nebot.

La presidenta de l’associació comarcal d’empresaris (Asecam), Cristina Plumed, explicarà la visió de la patronal de la comarca sobre aquest vessant logístic de la ciutat, els aspectes que han de tindre en compte les administracions i els possibles obstacles que caldrà superar.

Entre el públic no faltaran altres autoritats de la comarca i representants de diferents col·lectius del Camp de Morvedre, si bé l’aforament estarà limitat com a mesura de seguretat per la covid-19.