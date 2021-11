La derrota al Benito Villamarín va acabar amb tot i amb tots en el Llevant UE. Més de set hores de Consell al Ciutat de València van acabar per confirmar els acomiadaments de l’entrenador granota, Javi Pereira, a qui tres punts, de 21 possibles, li mostren el camí d’eixida, i d’una direcció esportiva culpable per l’elecció del tècnic. L’aposta va ser contundent, arriscada i el temps ha sigut sobirà. Poc més d’un mes després, l’entrenador que va viatjar des de la Xina per a traure el Llevant de l’UCI se’n va amb l’equip encara més malalt i amb Manolo Salvador, David Navarro i Manu Fajardo també fora del Ciutat.

El Consell d’Administració va dictar sentència i la resposta va ser contundent. Als grans mals, grans remeis. I no hi ha res més radical que canviar-ho absolutament tot. Amb un mercat de fitxatges al gener a la vista, en el qual cal vendre per valor de deu milions d’euros, i amb zero victòries en quinze partits, no hi ha marxa arrere. La moneda s’ha llançat a l’aire per segona vegada aquest curs i la primera vegada ja va eixir creu, després del canvi de Paco López.

El Consell d’Administració es va reunir ahir amb molts fronts oberts. Anàlisi del tècnic, de la direcció esportiva i d’un projecte que trontolla. En un vaivé d’entrades i eixides, David Navarro i Manu Fajardo eixien del Ciutat de València a mitjan vesprada amb la ment posada en el partit contra Osasuna. Però faltaven diversos capítols més. Una estona després hi van aparéixer tots dos i també Manolo Salvador per a donar explicacions i ser escoltats pel Consell. Aquest últim només confirmava la situació. “Ens han cridat perquè donem la nostra opinió”, explicava. La vesprada es va allargar i, entrada la nit, els tres abandonaven l’estadi. A la seua eixida de l’estadi, David Navarro no va donar massa pistes sobre les decisions preses en les primeres hores. “Quan no es guanya... Amb treball tot ix”, va afirmar el membre de la direcció esportiva granota. Sobre Javi Pereira va reconéixer que “no hi ha res” i va tractar de restar-li importància a les reunions. “No he parlat amb ningú”. Però la sort estava tirada.

Decisió sense l’efecte desitjat

El tècnic mai va endevinar la tecla i no es va veure ni rastre de l’efecte que necessitava l’equip, que va millorar lleugerament, i, segons el partit, sense resultats sobre el verd. I, a partir d’ací, la realitat és molt clara. Apostar per ell va ser decisió de l’àrea esportiva. Per això, David Navarro, Manu Fajardo i Manolo Salvador, aquells que van posar el seu nom damunt de la taula i que no tenen excuses malgrat els problemes econòmics de l’entitat, van caure després de Pereira. Era un causa efecte i ells mateixos sabien, amb el nomenament, que el risc només tenia dos pols. El primer, si eixia bé, els donava més força, perquè l’aposta era molt forta. El segon, com així s’ha donat, era que, amb l’acomiadament del tècnic, ells també eixirien per la porta.

Així ho va anunciar finalment el club granota amb un comunicat a les 23.45 de la nit: “El Consell d’Administració del Llevant UE, després de reunir-se aquest dilluns 29 de novembre, ha decidit la rescissió del contracte del seu entrenador, Javier Pereira, i dels membres de l’àrea esportiva Manolo Salvador, David Navarro i Manuel Fajardo. Javier Pereira va agafar les regnes del primer equip per al partit contra el Getafe CF al Ciutat de València i, des d’aleshores, ha dirigit en set partits el Llevant UE en Primera Divisió.

Manolo Salvador, que complia la seua segona etapa en el club, David Navarro i Manu Fajardo van arribar a l’àrea esportiva l’estiu de 2019. El Llevant UE vol agrair als quatre el seu treball i obstinació en les seues respectives etapes en el club del Ciutat de València i desitjar-los tota la sort tant professionalment com personalment d’ara en avant. Alessio Lisci, entrenador de l’Atlètic Llevant UE, es fa càrrec de manera interina del primer equip”.

La Copa, nou front

D’ací a dos dies arriba un nou front en la Copa del Rei i un partit contra l’Huracán Melilla que suposa, fins i tot, un problema en meitat del desert de resultats. Ni molt menys hi ha il·lusió per una competició que va marcar l’abans i el després d’aquesta plantilla, l’anterior tècnic i de l’àrea esportiva fins ahir mateix. I una vegada la nòmina de víctimes continua augmentant, els jugadors tampoc se salven d’una situació que han de salvar i que ahir, com també es va parlar en el Consell, també apunta al verd.