El turisme ha tornat a ser una de les primeres activitats amenaçades per l’escalada de restriccions dels últims dies davant del sorgiment de la nova variant de la covid, anomenada òmicron. El sector a la Comunitat Valenciana es manté a l’expectativa de com puguen evolucionar les reserves de cara a un període clau de vendes, encara que alerta que algunes de les mesures de limitació de la mobilitat que s’estan implantant poden provocar una nova desfeta en els seus negocis.

A partir de demà dimecres, 1 de desembre, el Govern només deixarà accedir a Espanya des de països tercers a persones vacunades; fins ara podien fer-ho els immunitzats i, si presentaven una PCR, també els no immunitzats.

Per al turisme valencià, parlar de països tercers és parlar del Regne Unit, el seu principal emissor de clients. Amb una població diana d’uns 55 milions de persones i una taxa de vacunació del 70 %, la mesura fulmina les possibilitats d’uns 17 milions de britànics sense vacunar de visitar la Comunitat.

Però la por dels hotels està en els menors. Segons la secretària general de la patronal valenciana del sector, Hosbec, Nuria Montes, el Regne Unit ha portat una política d’immunització dels menors diferent d’Espanya i hi ha un percentatge important de persones d’entre 12 i 17 anys sense la seua pauta completa. A més, Montes indica que la situació s’agreuja pel fet que aquest grup ha rebut el sèrum d’AstraZeneca, amb terminis més amplis entre dosis.

“És un risc que les famílies amb reserves per a Nadal, vacunades però amb fills sense el procés complet, cancel·len”, lamenta la directiva. Per això, ja han sol·licitat a Sanitat que, en el cas dels menors, s’accepte una PCR negativa per a entrar al país.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha aprovat hui l’exigència del passaport covid per a poder accedir a restaurants, bars i establiments d’oci de la Comunitat Valenciana, així com a residències, hospitals, festivals de música i esdeveniments de més de 500 persones. El Consell ja va anunciar la setmana passada la seua intenció de posar en marxa el certificat covid i hui el TSJ hi ha donat el vistiplau. El certificat covid entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, en principi, tindrà una vigència de 30 dies. El passaport covid, que ha disparat de nou les dades de vacunació del coronavirus, entrarà en vigor quan la Comunitat Valenciana està a punt d’encarar el pont de desembre amb les pitjors dades de contagis des d’agost.