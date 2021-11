El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimarts, la concessió, a títol pòstum, de la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts a Almudena Grandes per la seua “extraordinària qualitat com a escriptora” i el seu “compromís indestructible” amb la literatura i la memòria, demostrats en la seua obra.

La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha anunciat aquest reconeixement, a proposta del Ministeri de Cultura, al començament de la roda de premsa després de la reunió setmanal del gabinet de Pedro Sánchez, que va acudir ahir a l’enterrament de l’escriptora en el cementeri civil de l’Almudena, al costat d’altres membres del seu executiu.

“Tots coneixem i hem gaudit la literatura d’aquesta gran professional”, ha assenyalat Rodríguez, que ha destacat la seua contribució a la difusió de l’idioma espanyol, la internacionalització de la cultura i el seu compromís “indestructible” amb la memòria, en referència als molts retrats que Grandes va fer, en els seus llibres, dels vençuts de la Guerra Civil.

La portaveu ha recordat, així mateix, que Grandes va ser “una dona que va obrir camí a altres dones” durant la seua extensa i reeixida carrera literària.

Aquest guardó distingeix les persones i entitats que hagen destacat en el camp de la creació artística i cultural o hagen prestat uns serveis notables en el foment, el desenvolupament o la difusió de l’art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístic.

Almudena Grandes, que va morir dissabte, ha sigut proposada en atenció a “la seua extraordinària qualitat com a escriptora, avalada per nombrosos premis des del principi de la seua carrera, inclòs el Premi Nacional de Narrativa, que concedeix el Ministeri de Cultura i Esport, en 2018, per la seua obra Los pacientes del doctor García.

També per la seua aportació al foment de la lectura: “Les elevades vendes i grans tirades dels seus llibres demostren que ha aconseguit, a través d’una literatura de qualitat, atraure al món de la lectura a molts no-lectors, que s’han convertit en fervents seguidors de la seua obra”, assenyala una nota del Govern.

També per la seua contribució a la internacionalització de la literatura espanyola, sent una de les autores més internacionals i traduïdes. Ja en 1997, va ser la primera dona a rebre el Premi Rossone d’Oro per tota la seua obra, un premi que abans havien obtingut escriptors com Alberto Moravia o Ernesto Sábato; en 2020 va guanyar el Premi Jean-Monnet de Literatura Europea per Los pacientes del doctor García.