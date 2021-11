Sedaví ha viscut un cap de setmana plagat d’activitats amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. La programació va començar dissabte amb la celebració del concert “A fer rebombori” i el taller de xapes i còmic amb perspectiva de gènere, que va tindre lloc a la plaça Ausiàs March.

De vesprada, el Poliesportiu Municipal va acollir unes jornades teoricopràctiques de defensa personal femenina, impartides per ForPol, en les quals van participar quaranta dones del municipi; en horari nocturn va tindre lloc l’actuació de la rapera TESA, que va rebre la calor dels seus seguidors de nou a la plaça Ausias March.

Les activitats van concloure diumenge de matí amb la celebració de la II Marxa Pobles contra la Violència Masclista, en la qual van participar unes 40 persones del municipi, que es van concentrar a la porta del Poliesportiu Municipal de Sedaví i es van dirigir, primer, a la plaça Poeta Miguel Hernández d’Alfafar i, posteriorment, a l’Espai Lúdic Jaume I, on van coincidir amb assistents d’altres localitats com Albal, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa i Paiporta, i on es va llegir un manifest; després d’una performance ciutadana, van gaudir de l’obra de teatre Feas, a càrrec de Maracaibo Teatre.

A les diferents activitats que es van celebrar va assistir la primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Polítiques Socials i Igualtat, Úrsula Isabel Campo.