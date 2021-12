El tancament parcial al trànsit de Ciutat Vella Nord comença hui amb multitud de dubtes i nombroses queixes dels veïns, els comerciants, els fallers i de l’oposició. L’àrea de prioritat residencial (APR) d’aquesta part de Ciutat Vella suposa que aquells vehicles que no disposen de l’autorització de l’Ajuntament de València, seran multats des de hui amb 60 euros. Les cinc càmeres situades al carrer Corona, a la plaça del Portal Nou, la plaça del Mercat, el carrer Vell de la Palla i el carrer del Salvador delimiten aquest territori vedat a tota classe de vehicles motoritzats que no s’hagen donat d’alta en la base de dades del consistori. Qualsevol vehicle —d’un turista de Madrid, d’un representant d’una empresa de Torrent o d’un professor establit al barri, per exemple— s’arrisca a ser multat.

L’Associació de Comerciants del Centre Històric, la Interagrupació de Falles i l’Agrupació de Falles de la Seu-Xerea-Mercat, Amics del Carme, els professors i la comunitat escolar d’almenys cinc centres afectats, més PP i Ciutadans, són només alguns dels col·lectius i partits polítics que han demanat que s’endarrerisca la posada en marxa d’aquest pla per a pacificar el trànsit rodat en el centre històric, que s’ha implementat amb nombrosos interrogants. Els principals dubtes tenen a veure amb els veïns i els negocis que tenen les residències, els garatges o les botigues als carrers i a les places annexes a l’APR però que no estan incloses en aquesta, als quals la Regidoria de Mobilitat Sostenible i el seu responsable polític, Giuseppe Grezzi, no han aclarit com podran accedir a les seues propietats sense ser sancionats. A més, els tràmits per a donar-se d’alta en la plataforma tecnològica i aconseguir l’autorització han motivat multitud de queixes de veïns i afectats, tal com ha publicat Levante-EMV en les últimes setmanes. Quasi 15.000 vehicles autoritzats Ahir, Mobilitat Sostenible va informar que ja s’han autoritzat 14.443 matrícules que podran accedir a l’APR sense ser sancionades. Una gran part d’aquests vehicles són taxis —més de 3.000—, cotxes de la Policia Local i d’emergències, així com vehicles municipals. S’han donat d’alta 5.031 propietaris, el 37 % dels quals són persones empadronades a Ciutat Vella Nord. Això no obstant, la dada està molt lluny de les xifres de les memòries municipals, segons les quals, en tota Ciutat Vella, en 2021, van pagar l’impost de vehicles de tracció mecànica 14.205 turismes, 358 motos i 721 ciclomotors. En total, 15.284 vehicles. Per tant, una gran part dels vehicles censats en aquest districte encara no estan autoritzats.