L’embossament de més de 25 quilòmetres desencadenat per l’accident d’un camió amb un carregament de pintures i dissolvents que s’ha calat foc a primera hora de hui a l’A-7 a l’altura d’Alberic, no s’ha limitat exclusivament a l’autovia. A partir de migdia, el desviament d’un important flux de cotxes i camions per carreteres secundàries ha començat a generar importants cues en diverses vies de la Costera fins al punt de col·lapsar els principals punts d’accés a Xàtiva.

Tant la carretera CV-41 que condueix a l’Hospital Lluís Alcanyís i a Manuel com l’entrada a la ciutat per la carretera de la Llosa de Ranes i el centre comercial registraven diversos quilòmetres de retencions de vehicles, que han obligat la Guàrdia Civil a intervindre-hi. Les cues, segons ha pogut comprovar aquest diari, s’estenien al llarg de diverses rotondes per l’esmentada eixida de Xàtiva i arribaven pràcticament fins al terme municipal de Manuel. Molts treballadors no han pogut arribar als seus llocs de treball a la capital de la Costera, inclòs l’hospital. A Vallés, on havia d’instal·lar-se aquest matí el nou caixer automàtic per a donar servei als veïns i combatre la despoblació, els treballs han hagut de suspendre’s pel fet que els operaris encarregats de l’actuació no han pogut arribar a aquest municipi de la Costera. Reobertura de l’autovia L’A-7 a Alberic ha quedat reoberta completament al trànsit deu hores després que l’incendi del remolc d’un camió que transportava material inflamable haja provocat grans retencions en la zona, on han quedat atrapats vehicles davant de la impossibilitat d’avançar, així com en les carreteres comarcals pròximes. Cap a les 13.30 hores s’han reobert al trànsit els tres carrils de l’autovia en sentit cap a València, mentre que en sentit cap a Alacant s’ha pogut tornar a circular cap a les 15.15 hores, segons han informat fonts d’Emergències.