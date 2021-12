Dos homes acusats de violar una dona amb un trastorn límit de la personalitat, després d’haver estat consumint alcohol i estupefaents en el domicili d’aquesta, a València, van reconéixer ahir els fets davant de l’Audiència Provincial de València i van acceptar sengles penes de tres i dos anys de presó, el primer per un delicte d’agressió sexual i el segon per un delicte d’abús amb accés carnal.

Inicialment s’enfrontaven a penes molt superiors; per a l’acusat de l’agressió sexual, el fiscal demanava dotze anys de presó, mentre que per a l’altre, al qual només se l’acusava d’un delicte d’abús sexual per haver-se aprofitat de l’estat en el qual l’havia deixada el seu anterior agressor, sol·licitava sis anys de presó.

No obstant això, gràcies a l’acord de conformitat adoptat entre les parts, la Secció Quarta de l’Audiència Provincial va dictar sentència in voce per la qual els condemna a sengles penes mínimes de tres i dos anys de presó. En tots dos casos, s’aplica als acusats l’eximent incomplet d’embriaguesa, ja que, quan van cometre els fets, aquests tenien afectades les seues capacitats per a poder diferenciar el que és correcte i el que és delictiu, a causa de l’excessiu consum d’alcohol.

Els fets van ocórrer la nit del 10 a l’11 d’octubre de 2020 en el domicili de la víctima, a València. Malgrat la negativa d’aquesta a tindre sexe amb cap d’ells, el condemnat a tres anys de presó s’hauria aprofitat de l’estat de somnolència en el qual es trobava la seua víctima per a forçar-la sexualment.

Posteriorment, el segon condemnat hauria entrat a l’habitació on es trobava plorant la dona i, després de consolar-la i abraçar-la, la va portar “subtilment”, segons recull l’escrit del fiscal, al llit, on també hauria tingut relacions sexuals amb ella sense que aquesta hi donara el seu consentiment, atés l’estat en què es trobava.

A més de les penes de presó, se’ls imposa quatre i sis anys de llibertat vigilada respectivament, i altres tants anys de prohibició d’aproximació i comunicació amb la víctima. En concepte de responsabilitat civil, hauran d’indemnitzar la víctima, cada un d’ells, amb 4.000 euros.