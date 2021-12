La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest dimecres que el laboratori Pfizer ha informat que la seua vacuna, recentment autoritzada per a immunitzar els xiquets a partir de cinc anys contra el coronavirus, estarà disponible per als països de la Unió Europea “a partir del 13 de desembre”.

Així ho ha anunciat en una roda de premsa a Brussel·les per a cridar la població europea a vacunar-se i confirmar que la Unió Europea compta amb suficients dosis per a cobrir la inoculació d’una dosi de reforç a tots els europeus ja vacunats.

La vacuna de Pfizer per a menors d’entre cinc i onze anys va rebre, la setmana passada, el vistiplau de l’Agència Europea de Medicaments (EMA). La dosi serà inferior a la que s’utilitza en persones de 12 anys o més (10 micrograms enfront de 30 micrograms), però s’administrarà també en dues injeccions en els músculs de la part superior del braç, amb tres setmanes de diferència.

Segons les dades oferides per la Comissió, un 76 % de la població adulta a la Unió Europea ha sigut ja vacunada amb la pauta completa, però encara hi ha taxes molt baixes en països com Bulgària o Romania.

La cap de l’executiu comunitari ha reivindicat també la importància de mantindre les mesures de prevenció que han de veure amb mantindre l’ús de la mascareta, respectar la distància física i no oblidar la higiene com a eines fonamentals per a continuar lluitant contra l’avanç de la pandèmia.

Sobre la variant òmicron, els primers casos de la qual es van notificar formalment el passat dia 24 a Sud-àfrica, tot i que ja havia infectat pacients en Països Baixos uns dies abans, von der Leyen ha expressat que “no se sap molt encara” sobre la seua capacitat de propagació i virulència, però ha insistit que “sabem prou per a estar preocupats”.

En aquest sentit, von der Leyen ha assenyalat que hauran de passar entre dues o tres setmanes per a tindre dades més clares i ha recalcat la necessitat d’actuar prompte per a evitar que la UE es convertisca en un “focus” de la variant, reforçant el rastreig per a aïllar els casos i treballant en la seqüenciació.

Debat sobre la vacunació obligatòria

D’altra banda, von der Leyen ha dit que “cal tindre” un debat sobre la conveniència de fer obligatòria la vacunació contra la covid-19, atés que només el 66,2 % del total de la població està plenament immunitzat.

“Això necessita discussió i un enfocament comú, però és una discussió que cal tindre”, va dir von der Leyen, que va voler subratllar que expressava una “opinió personal”, ja que les competències sanitàries en la UE recauen “plenament” en els estats membres.

No obstant això, la política amb formació mèdica va destacar l’excepcionalitat de la situació, amb un ràpid increment de contagis en bona part de la UE i escasses taxes de vacunació en molts estats, malgrat que hi ha fàrmacs disponibles, al contrari que en molts altres llocs del món.

“Fa dos o tres anys mai m’hauria imaginat presenciar el que veiem ara, que tenim una terrible pandèmia i vacunes que no s’usen adequadament a tot arreu, cosa que comporta un enorme cost sanitari”, va lamentar von der Leyen a preguntes sobre si la vacunació hauria de ser obligatòria.

Grècia ha anunciat que els majors de 60 anys hauran de vacunar-se, sota pena de 100 euros, i Àustria castigarà a qui no accepte el fàrmac amb 7.200 euros a partir del pròxim mes de febrer. El debat agafa força també en altres estats membres.

“Crec que és comprensible i apropiat” mantindre un debat i “pensar potencialment la vacunació obligatòria a la UE”, va dir von der Leyen.