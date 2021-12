L’Agrupació de Penyes del València CF i la Delegació de Penyes del Llevant UE han emés hui un comunicat conjunt per a mostrar el seu malestar per l’horari del pròxim derbi, previst per al dilluns 20 de desembre a les 21.00 hores, perquè entenen que restarà afluència al Ciutat de València.

“Volem expressar el nostre malestar per la poca sensibilitat cap a les aficions de la ciutat de València en el seu derbi tan especial”, han afirmat els penyistes de tots dos equips. Les dues associacions denuncien que no es mereixen aquest horari perquè implica la “no assistència” al partit dels “aficionats més joves estudiants, així com dels adults amb faena”. Els penyistes han assegurat que aquest horari és “menysvalorar el gran derbi de València” i han avançat que presentaran una “queixa formal”, a través d’Aficions Unides, que esperen que siga atesa. El València CF, per mitjà del seu entrenador, José Bordalás, ja va anunciar dimecres que anava a sol·licitar a LaLiga un canvi de l’horari del derbi o del següent partit del seu equip, previst per al 31 de desembre contra l’Espanyol, a Mestalla, a les 16.15 hores.